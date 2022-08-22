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麗港城交投跌 均呎守1.4萬

【明報專訊】本港加息陰霾下，買家積極議價，惟二手業主叫價堅挺，買賣雙方呈拉鋸局面，其中觀塘老牌大型屋苑麗港城，自5月起每月成交量及均呎持續下跌。綜合市場資訊，麗港城8月截至16日止逾半月錄4宗成交，均呎險守1.4萬元關口。代理預料，屋苑未來平均實呎或會下調3%至5%。綜合市場資訊，屋苑現有約130個放盤，以2房戶為主，叫價由約640萬元起。

明報記者 何嘉慧

中原地產分行經理郭麗娟表示，麗港城3期38座高層G室，實用面積517方呎，2房間隔，原叫價800萬元，最終減價93.2萬元或約12%，以706.8萬元沽出，實呎13671元；原業主於2008年4月以318萬元購入單位，持貨14年，帳面獲利388.8萬元，單位期內升值1.2倍。她續稱，屋苑大部分業主不願減價沽貨，買家則以觀望為主，等待平盤出售，因此交投量未如理想；加上其他區新盤銷情暢旺，有一定程度上削弱二手市場購買力。

太古城3房1208萬沽實蝕逾兩成

港島東指標屋苑鰂魚涌太古城近3個月續有蝕讓個案。美聯分行營業經理范浩軒表示，太古城怡山閣高層F室，實用面積685方呎，3房間隔，叫價1350萬元，最終減價142萬元或約11%，以1208萬元易手，實呎17635元。原業主2019年4月約1420萬元購入，持貨約3年半，帳面蝕讓212萬元或約15%；若連使費計，實蝕逾292萬元或逾兩成，蝕讓金額及實際蝕幅均為屋苑近年之最。

河畔花園一周兩錄不足400萬成交

另一方面，沙田老牌上車屋苑河畔花園一周內兩度錄得跌穿400萬元的成交。中原分行經理曾展鵬表示，屋苑C座低層7室，實用面積242方呎，原為2房間隔，後改為1房間隔，原叫價410萬元，最終減價25萬元或約6%，以385萬元易手，實呎約15909元。原業主於2012年10月以239.8萬元購入單位，持貨近10年，帳面獲利145.2萬元或約61%。

金獅花園2房370萬沽 32年帳賺315萬

市場仍錄得大額成交個案。大圍上車屋苑的金獅花園，有業主沽貨大賺離場。中原分行區域營業董事黎宗文表示，金獅花園2期F座中層4室，實用面積306方呎，2房間隔，以370萬元易手，實呎約12092元。原業主1990年以55萬元購入，持貨約32年，帳面獲利約315萬元或約5.7倍。

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