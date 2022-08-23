NOVO 1B加推125伙 個別加價近7% 飛揚增現金回贈優惠 變相減價逾2%

明報記者 林可為、容婌維

新地NOVO LAND銷情熾熱，最新以折實均呎14,780元加推第1B期125伙，包括7伙開放式戶、40伙1房戶、53伙2房戶、25伙3房戶，實用面積242至708方呎，維持最高15%直減折扣，低層開放式戶折實入場費348.07萬元；今批單位以價單定價計市值逾9億元。

NOVO 1B最快周六第三輪銷售

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND第1B期日前次輪推售沽出97%單位，市場有不少向隅客，故加推應市。他續稱，加推單位景觀較優質及位處高層，整體售價輕微上調1%至2%；另第1B期第1、2號價單，尚餘60伙未推售單位亦已加價1%至2%。不過，翻查NOVO LAND第1B期昨日最新推出的第4號價單，個別第1座高層開放式單位，以呎價而言，較上周公布的3號價單的同座、同樓層、同景觀的開放式單位，加價近7%（見表1）。

至於長實6月開售至今累售約191伙、套現逾10億元的飛揚，推出新付款計劃及現金回贈優惠，原有折扣不變，可謂變相減價。飛揚推出的全新「120 PLUS」付款計劃，維持最高15%直減折扣（3房戶最高17%折扣），買家於簽訂臨時買賣合約時繳付樓價5%訂金，並於120天內上會。若買家於簽訂臨約後105天內，繳付樓價5%加付訂金，可享延遲付清成交金額權利，餘下90%樓價於現樓時繳付（項目關鍵日期為2024年3月）。

若不採用「延遲付清權」的買家，可享一筆過10萬元（1房）、或15萬元（2房）、或25萬元（3房）的現金回贈。以價單2號、仍未售出的2座1樓F室為例，實用面積263方呎1房戶，以最高15%直減折扣計，折實價427.38萬元，若計及10萬元現金回贈，等同成交價約2.3%（見表2），實際樓價為417.38萬元。至於選擇使用「延遲付清權」的買家，亦享8萬、12萬、20萬元的現金回贈（視乎1至3房），用作付清樓價餘款。

INNOVALE兩撻訂貨加價4%

另一新界熱盤，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，日前撻訂的兩伙1房戶，加價4%於本周五重售，其中B座19樓8室（實用面積295方呎），價單定價494.3萬元調整至514.1萬元，加幅約4%。