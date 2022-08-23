周大福5億沽根德道屋地 料賺9倍

上述物業為根德道8號屋地，由周大福2002年透過EASTRADE HOLDINGS LIMITED名義持有，雖然多間代理行均指未有放盤資料，但資料顯示，公司董事上月已轉由一名高姓及一名蘇姓人士擔任，即物業已透過「賣殼」形式轉售。

每呎樓面7.7萬

料創九龍新高

市場估計，該物業成交價約5億元水平，項目佔地約10,767方呎，現狀實用面積約6736方呎，可以重建樓面則約6460方呎，以此計算，若以現有樓面計，實呎則約7.4萬元，若以可重建樓面計，每方呎樓面地價約7.7萬元，料創九龍屋地每呎樓面地價新高。

另資料顯示，周大福早於2002年4900萬元購入，持貨約20年，帳面獲利約4.51億元或9倍。

伊利近街9伙舊樓

1.8億放售 呎價5萬

事實上，市區舊樓有價有市，部分業主開價進取，仲量聯行香港資本市場部執行董事馮嶽宗表示，中環伊利近街49至49C號9個單位，現放市場上放售，叫價約1.75億元，若以此批物業總實用面積3499方呎計，實呎叫價達5萬元水平。上述物業1966年落成，佔地約4000方呎，今次放售的物業包括9個住宅單位，佔全幢大廈業權約26.47%。

另近月接連有投資者沽貨。資料顯示，資深投資者羅守輝相關人士持有的尖沙嘴2A號首邦行10樓全層，面積2046方呎，上月以1680萬元售出，呎價8211元，羅氏等早於2018年底以1441萬元購入，帳面獲利239萬元或約16%。

盛匯商舖基金創辦人李根興表示，該基金以2700萬元售出鰂魚涌英皇道得利大廈地下15號舖及閣樓，總面積1780方呎，呎價1.52萬元，該基金去年10月2000萬元購入，今易手帳面獲利700萬元或35%。