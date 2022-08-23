moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

周大福5億沽根德道屋地 料賺9倍

【明報專訊】雖然近月樓市調整，但市場罕錄大額屋地成交。罕有沽售所持物業的周大福集團（1929）或相關人士，早前就以約5億元售出持有約20年的九龍塘根德道8號屋地，為近年同區鮮有的大額屋地二手買賣。

上述物業為根德道8號屋地，由周大福2002年透過EASTRADE HOLDINGS LIMITED名義持有，雖然多間代理行均指未有放盤資料，但資料顯示，公司董事上月已轉由一名高姓及一名蘇姓人士擔任，即物業已透過「賣殼」形式轉售。

每呎樓面7.7萬

料創九龍新高

市場估計，該物業成交價約5億元水平，項目佔地約10,767方呎，現狀實用面積約6736方呎，可以重建樓面則約6460方呎，以此計算，若以現有樓面計，實呎則約7.4萬元，若以可重建樓面計，每方呎樓面地價約7.7萬元，料創九龍屋地每呎樓面地價新高。

另資料顯示，周大福早於2002年4900萬元購入，持貨約20年，帳面獲利約4.51億元或9倍。

伊利近街9伙舊樓

1.8億放售 呎價5萬

事實上，市區舊樓有價有市，部分業主開價進取，仲量聯行香港資本市場部執行董事馮嶽宗表示，中環伊利近街49至49C號9個單位，現放市場上放售，叫價約1.75億元，若以此批物業總實用面積3499方呎計，實呎叫價達5萬元水平。上述物業1966年落成，佔地約4000方呎，今次放售的物業包括9個住宅單位，佔全幢大廈業權約26.47%。

另近月接連有投資者沽貨。資料顯示，資深投資者羅守輝相關人士持有的尖沙嘴2A號首邦行10樓全層，面積2046方呎，上月以1680萬元售出，呎價8211元，羅氏等早於2018年底以1441萬元購入，帳面獲利239萬元或約16%。

盛匯商舖基金創辦人李根興表示，該基金以2700萬元售出鰂魚涌英皇道得利大廈地下15號舖及閣樓，總面積1780方呎，呎價1.52萬元，該基金去年10月2000萬元購入，今易手帳面獲利700萬元或35%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款