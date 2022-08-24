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NOVO 1B周六第三輪推售188伙 大角嘴單幢樓花盤Larchwood今開價

【明報專訊】市場預期本港銀行最快今季加息，發展商加快推盤步伐，其中新地（0016）NOVO LAND，自上月底1A期進行首輪銷售後，本周六將進行1B期第三輪銷售，將推售188伙。此外，主打納米樓的宏安（1243）大角嘴Larchwood將緊接推出，昨日首度開放示範單位予傳媒參觀後，今日將公布首張價單，市場料最快下周開售。

明報記者 何嘉慧、容婌維、林尚民

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND（連同1A及1B期）五輪銷售銷情持續理想，1B期昨公布銷售安排第3號，將於本周六進行大型推售，涉及188伙，當中170伙以價單形式發售，18伙以招標形式發售。新地代理總經理陳漢麟稱，今輪以價單形式發售的170伙，涵蓋12伙開放式、63伙1房、77伙2房、14伙3房及4伙平台特色戶，以定價計市值逾11億元，而項目將於明晚8時截票，周五抽籤，周六揀樓。他續稱，受「打風」因素影響，已提醒代理及買家提早入票。

Larchwood示範單位採上下層設計

繼NOVO LAND後，多個樓盤亦部署推售，其中Larchwood昨首度開放示範單位予傳媒參觀，示位再重施同系青衣薈藍的上下層間隔裝修設計，兩個示位包括實用202方呎的22樓E室開放式戶，實用267方呎的26樓F室1房戶，示範單位特色是以高架牀分隔出下層娛樂區及上層睡眠區，上層擺放雙人大牀，牀邊位置可用作工作台，特意將浴室頂部位置掏空，增加儲物空間及可用作牀頭櫃用途，下層娛樂區高度約 2.1 米，並放置超過 2 米布藝長梳化。

宏安地產執行董事程德韻稱，Larchwood在圖則設計階段已投放大量資源及時間，除了層與層之間高度約3.5 米，為令單位更見實用及靈活，設計時充分考慮買家立體化使用每一個空間，以節省入伙後的裝修時間及費用。發展商將於今日公布首張價單，項目合共提供187伙，預計2024年4月落成，樓花期約20個月。

林海山城連平台特色戶6091萬成交

另多個新界豪宅盤錄得成交，希慎（0014）、香港興業（0480）合作發展的大埔林海山城，昨以招標形式售出1伙，單位為10座5樓A室，實用2316方呎，連1330方呎平台，4房雙套間隔，成交價6091.08萬元，實呎2.63萬元，買家採建期付款。項目早前公布首張銷售安排，推出61伙招標，連同上述成交，迄今共售3伙，共套現1.07億元。此外，萬科香港屯門掃管笏上源昨售出1A座20樓C室4房連天台特色戶，實用1462方呎連948方呎天台，成交價2880萬元，實呎19,699元。

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