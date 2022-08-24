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MIAMI QUAY最快本周上樓書 下周開價

【明報專訊】市區新盤供應重地啟德，再有大型新盤部署推售。由會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展的啟德跑道區MIAMI QUAY I 最快本周內上載樓書，並於下周開放示範單位及開價。會德豐地產常務董事黃光耀表示，首批價單將貼市價推盤，希望市場認為價錢吸引，價錢將參考東九龍、啟德及其他臨海項目。

黃光耀稱，集團同系啟德MONACO MARINE過去一周錄得成交，反映市場逐漸適應市况。他預計，下半年樓價窄幅上落，樓市將以一手成交主導，估計各大發展商將繼續貼市價推盤，以達至貨如輪轉。

維港滙II周六推售128伙

啟德新盤在加息陰霾下部署出擊之際，其他市區新盤亦乘勢推售餘貨。信置（0083）、會德豐牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨日上載銷售安排，落實周六展開新一輪銷售，推售128伙。據銷售安排，新一輪銷售128伙涵蓋58伙價單及70伙招標，當中15伙價單單位及12伙招標單位屬首度推出。15伙全新推出的單位，包括9伙位於6座的B單位，屬實用490方呎2房間隔；以及6伙位於2座的B單位，屬實用741方呎、3房1套連儲物房間隔。

周六以價單形式發售的58伙中，實用面積由278至807方呎，涵蓋開放式至3房間隔，折實價由647.59萬至2292.86萬元，折實實呎由23,016至30,943元。整個維港滙系列迄今累售786伙，佔項目全數1437伙約55%，套現逾112億元。

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