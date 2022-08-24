名日．九肚山 群山環抱 遠眺吐露港

明報記者 容婌維

攝影 朱安妮

名日．九肚山已屆現樓，發展商展開新一輪銷售，開放現樓示範單位供參觀。項目自2020年10月首次開售以來，累積沽出約180伙，佔全盤單位總數266伙近七成。

4房大宅洋溢豪華氣派

今次介紹的現樓示範單位為第1座20樓C室，實用面積1226方呎，屬4房2套連儲物室間隔。甫入單位，玄關右方設客廁，再往前走便到達客飯廳，整個廳區面積約300方呎，長形格局開則四正，方便擺放家俬。

客廳設灰色雲石特色牆，配搭雲石地磚，洋溢豪華氣派。飯廳放置一張六人圓形餐桌，餐桌對面放置半身酒櫃，感覺優雅。客廳外連43方呎露台，可望開揚沙田山景、吐露港及沙田河畔的景色。

單位採傳統梗廚，設曲尺形工作枱，附有蒸焗爐及雪櫃等家具，並設有通風窗；另外，廚房內連接儲物室連洗手間，可充當工人房。

擁城門河景兼享山景

單位以一條走廊通往4個睡房，兩個客房面積各約80方呎，設計師將其中一個客房改作麻將房，迎合傳統家庭過時過節「打番兩圈」的需要，房內亦設入牆櫃增加收納空間。另一個客房為單人房，擺放單人牀及書枱。

單位有兩個套房，當中主人套房連浴室面積約260方呎，設計亮點是設有U形大窗，室內採光度不俗。主人房中央位置擺放雙人大牀，對面設有電視櫃，梳妝枱則設於窗邊，房內亦設有3組高身衣櫃。主人套房浴室設有通風窗，淋浴間及浴缸兼備，且有雙洗手盆。

主人房U形大窗採光度佳

至於另一間面積較細的套房，連浴室面積約135方呎，房間以山景為主，同樣有足夠空間擺放雙人牀及衣櫃，惟套廁沒有通風窗。

名日‧九肚山提供244個分層單位，及22座獨立洋房，分層戶型涵蓋2房至4房，主打3房及4房戶型；最細的2房分層標準戶實用面積484方呎起，而最大的海景4房2套單位，實用面積1226方呎。

有別於其他大型屋苑，名日‧九肚山提供的22座洋房實用面積一律小於1000方呎，介乎891至926方呎不等，另連戶外花園或天台，為買家提供入場門檻較相宜的豪宅地段洋房選擇。

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