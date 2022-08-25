Larchwood均呎2萬 低同區新盤一成 貼近毗鄰屋苑二手價 206呎開放式383萬起

明報記者 容婌維

值得留意的是，利奧坊．壹隅首批涵蓋海景戶，若以該盤上周最新推出、以樓景單位為主的5號價單折實均呎2.2萬元比較，Larchwood開價低約5%。若與有利（0406）及市建局旗下杉樹街利．晴灣23去年5月開售首批折實均呎約1.88萬元比較，Larchwood首批高逾一成（見圖）。

毗鄰的半新盤近月二手均呎介乎1.8萬至1.9萬元，與Larchwood開價相若。宏安地產執行董事程德韻形容項目開價為「回到『松』前價」，定價參考大角嘴、旺角住宅項目，及同系青衣薈藍，首批較市價折讓逾一成，並稱折讓只屬集團一貫做法，與加息陰霾及市况調整無關。

周六起開放示位及收票

首張價單50伙單位涵蓋38個開放式及12個1房戶，實用面積介乎203至259方呎，價單定價450.9萬至695.5萬元不等，價單實呎21,703至27,222元。發展商提供最高15%折扣及家俬禮券優惠，以15%折扣計，折實價383.3萬至591.2萬元，折實實呎18,448元至23,138元，整批單位共有5伙折實價低於400萬元，全屬開放式戶。

建期即供折扣差3百分點

發展商為買家提供4款付款計劃，當中120天即供付款計劃設最高15%折扣優惠，建築期付款計劃最高折扣則為12%，兩者相差3個百分點。另設「120天現金輕鬆付款計劃」及「建築期輕鬆付款計劃」，分別提供最高12%及9%折扣，採用相關付款計劃買家可享發展商代繳印花稅優惠。發展商亦設家俬禮券優惠，開放式及1房戶買家分別可享價值2.8萬及5.8萬元的家俬禮券，入伙後可向指定家俬公司換購家具；若買家不選相關禮券，亦可享2.8萬或5.8萬元直減樓價折扣。

以建期成交最高折扣12%計算，項目首批50伙折實價由396.8萬至612萬元，全數低於千萬元，換言之可承做最高九成按揭。首批入場單位為5樓G室，實用206方呎，開放式間隔，折實價383.3萬元，折實呎價18,606元；至於入場1房戶則為5樓J室，實用259方呎，折實價477.8萬元，折實實呎18,447元。