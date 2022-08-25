moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

宏安兩年前3.26億統一大角嘴舊樓 呎價萬元

【明報專訊】宏安（1243）大角嘴Larchwood昨日公布首張價單，50個單位折實均呎20,888元，雖然較市價低約一成，但宏安早於兩年前統一項目原址的舊樓，當時每方呎樓面地價僅約1萬元，故即使項目現以低市價推出，相信仍有可觀利潤。

資料顯示，Larchwood所在的洋松街56、58、60及62號與菩提街6、8號，原為一幢9層高商住大廈，宏安於2020年透過強拍，以底價3.26億元統一業權。若以可建樓面後約3.26萬方呎計，每方呎樓面地價約1萬元。

嘉華醫院道地中標價

略高次標2.6%

事實上，宏安近年積極收購市區舊樓作重建，今年3月份就以底價2.57億元統一黃大仙飛鳳街31至41號正鳳樓業權，以可建樓面約3.3萬方呎計，每方呎樓面地價約7810元。該公司稱，項目將與毗鄰地盤合併發展，預料可提供約250伙住宅單位，最快明年第四季推出。

另方面，嘉華（0173）上月以5.51億元中標的西營盤醫院道「蚊型」住宅官地，地政總署昨以不記名方式公布落選投標者的投標金額，入標價由約3億至逾5.37億元不等，每方呎樓面地價7001至1.25萬元，即嘉華出價僅高於次標約2.6%。該地最高可建樓面約4.3萬方呎，每伙實用面積最小須為280方呎。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款