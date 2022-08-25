新地古洞增建逾千伙 規劃署支持

上述地點位於上水古洞南丈量約份第92約地段第2579號，鄰近區內指標洋房項目天巒，地皮面積40.43萬方呎，新地擬建12幢不多於21層高住宅大廈，以及兩幢20層高的綜合用途建築物，提供2589個、平均面積468方呎的住宅單位，住宅樓面約121.29萬方呎，另設有1.08萬方呎商業樓面、和1.29萬方呎的停車場，整個項目總樓面123.66萬方呎，預計2027年落成。

南華冷房建數據中心料獲批

資料顯示，新地早在2008年獲批發展，准以0.4倍地積比發展，興建90座洋房。及後新地2018年9月再提出申請，擬以不多於3倍地積比率作發展，興建1573個住宅單位，住宅面積753至1076方呎，住宅樓面涉及121.3萬方呎，並在2019年9月獲准其發展方案。換言之，最新的發展方案，單位數目將由獲批建1573伙增加1016伙或65%。

另明日城規會亦會審理金朝陽（0878）葵涌華星街13至17號南華冷房大廈申建數據中心個案，涉21.81萬方呎，規劃署亦不反對有關申請，料可獲開綠燈。資料顯示，上述地盤面積約1.91萬方呎，現劃為「工業」用地，去年10月份申請重建為一幢樓高27層的新式工廈，涉約21.8萬方呎樓面，今年3月已獲批其申請。金朝陽今年5月再遞交申請，將項目申請重建為1幢20層高（包括1層地庫）的數據中心，總樓面維持21.8萬方呎，預計2025年落成。