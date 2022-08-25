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城市規劃師陳達材：設特定機構發展北都 提升效率

【明報專訊】回歸後土地拓展緩慢，到底出了什麼規劃問題？達材都市規劃顧問執行董事陳達材在1980年代曾任職政府新界拓展署（New Territories Development Department, NTDD）、參與規劃沙田新市鎮發展，他在接受專訪時指出，港府過去逾30年土地政策由「發展主導」改為「規劃主導」是期內造地不足阻礙發展的原因，而且近年啟德跑道區亦因規劃不當而衍生眾多問題，建議港府現在規劃及發展北部都會區時，在發展局旗下成立特定機構，類似當年的NTDD，提高規劃水平及執行效率。

陳達材1973年畢業於中文大學地理系，在本港只有兩間大學的當年，屬於同年代的精英，而他之後亦取得城市規劃碩士。他於1977年至1990年曾在港英政府任職，包括出任NTDD城市規劃師，當年NTDD負責新界土地發展及規劃，NTDD之下有沙田及屯門等多個分區拓展署，而他在1984至1988年期間派駐到沙田拓展署、參與規劃及發展沙田新市鎮。

陳達材回憶，當年NTDD及旗下分區拓展署每年獲政府撥出財政預算，有本身的財政部，負責項目招標，內部亦直接聘用多名城市規劃師、工程師、建築師及園境師等專業人士，制定方案後可迅速拍板，工程因此亦可快速上馬，效率很高：「發展聯繫是最重要的，當年我們能夠成功規劃及發展沙田新市鎮便因為發展聯繫做得好，什麼是發展聯繫呢？例如當年我們要興建一條公路，會牽涉不少支路，路政署便負責興建公路，並且由沙田拓展署興建支路，在支路附近需要的學校及公園，便由沙田拓展署內部的建築師及園境設計師跟進，故此整個規劃及發展速度很快」°

沙田規劃得宜 大埔相形見絀

當年參與沙田的規劃及發展，對於沙田現發展為人口近70萬的宜居、宜業、宜遊新市鎮，陳達材亦引以為榮：「沙田現有近70萬人口，具有這麽多人口的好處是，本身可以組織成一個有規模的經濟；企業在此租用寫字樓，亦可望有足夠人開工。」

相對之下，鄰近的大埔即使面積比沙田大得多，惟現時人口僅僅超過30萬，這反映大埔規劃相對欠佳，不能夠像沙田般吸引大量人口入住。

回歸25年規劃主導 致造地不足

港英政府於1990年成立規劃署，將土地政策由過去的「發展主導」改為「規劃主導」，陳達材同年也剛巧離開政府轉到私人機構任職。他指出，由於當時港英政府正規劃新機場，以及多個新市鎮及市區土地優化計劃，不少規劃師仍然留在NTDD工作，為這些已經開展的項目「埋尾」，故此跟着數年的造地工程亦未有放緩。

不過，陳達材認為，由於在1997年本港回歸後，特區政府仍然繼續沿用上述「規劃主導」的土地政策，令過去25年造地不足，故此近年可供發展土地已出現嚴重短缺。

港府過去25年除了造地不足外，陳達材認為，部分新發展區亦因規劃不當而衍生很多問題，啟德跑道區便是明顯的失敗例子：「目前啟德跑道區的情况很糟糕，不單附近交通及生活配套不足，而且跑道上高樓大廈形成屏風樓，好像一道牆，遮擋九龍灣至觀塘現有物業視線。我聽聞按原先的規劃啟德跑道區物業只是20層高，後來才增加高度，原因是政府希望增加賣地收入，政府看着地價來規劃便會出現這些問題了。」

指啟德跑道區規劃失當 配套差兼屏風樓

事實上，過去近5年，政府售出多達11幅啟德跑道區住宅地皮，其後更有住宅及商業地皮連環出現流標事件，早前政府擬將5幅商業地改劃作住宅地，亦受到發展商大力反對。九大發展商近月聯手成立非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」，擬通過公私營協作模式，主動與不同持份者和政府部門配合及協商，並將跑道區地皮命名為Park Peninsula，提升區內形象。

特區政府在去年10月公布《北部都會區發展策略》，提出發展300平方公里、涉及近三成本港土地的「北部都會區」，目標是帶動經濟及創科發展、增加房屋供應，同時制訂及實施保育政策。北部都會區包括天水圍、元朗及粉嶺╱上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，料是本港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。

建議發展局成立都會區分署

陳達材認為，參考1980年代沙田成功的規劃及發展，以及汲取啟德跑道區目前規劃失誤的教訓，建議港府加強發展局的發展功能，在發展局旗下成立北部都會區分署，該分署是特定機構，像1980年代的NTDD一樣，可聘用內部城市規劃師、工程師、建築師及園境師等專業人士：「建議政府成立特定機構專門主導北部都會區的發展，不可以單靠發展局，因為發展局要兼顧的工作很多，所以一定要有專門主導發展的機構。」他續說，該分署旗下亦應該按地區劃分為多個不同機構，像1980年代的NTDD旗下有沙田及屯門等地區拓展署一樣，提高規劃水平及執行效率，致力令將來的北部都會區宜居、宜業、宜遊。

明報記者 葉創成

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