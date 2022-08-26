moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

隔一月捲土重來 凱柏峰II推108伙 折實均呎1.86萬 1房643萬入場

【明報專訊】兩大新界焦點新盤屯門兆康NOVO LAND系列、粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，早前齊齊大開紅盤後，市場另一大型新樓盤突擊上載新價單，以搶佔市場購買力。信置（0083）、嘉華（0173）等合作發展、樓花期約28個月的將軍澳日出康城凱柏峰II，繼上月首輪開售168伙、即日沽出129伙或近八成後，相隔超過一個月捲土重來，再作全新銷售部署，突擊加推價單3號108伙，整批折實均呎18,563元，料最快下周次輪銷售。

明報記者 容婌維

今批單位與發展商上月中公布的價單2號折實均呎約1.86萬元相若，屬原價加推。市場預計凱柏峰II日內將上載銷售安排，料最快下周展開次輪銷售。

是次價單3號108伙全屬標準單位，涵蓋32伙1房戶、65伙2房戶、11伙3房戶，價單定價765.6萬至1567.1萬元，價單實呎介乎21,162至23,867元，維持最高16%直減折扣，折實價643.1萬至1316.36萬元，折實實呎17,776至20,048元。今批入場單位為2A座10樓E室，實用面積353方呎，1房間隔，折實價643.1萬元，折實實呎18,218元（見表1）。

上月首輪沽129伙

最快下周次輪賣

凱柏峰系列自6月底起開售，至今I及II期共累售約610伙，套現逾51億元，當中單計本月凱柏峰II沽出約6伙，吸金約5650萬元。

至於本月迄今整體新盤市况，綜合市場資訊，期內一手成交累積成交錄約1840宗，其中不乏於周三、即風球高懸時的成交，嘉華旗下已屆現樓的大埔白石角嘉熙，第1座地下A室特色戶，透過招標以2080萬元售出（連車位），實用面積1037方呎連花園、實呎2萬元，買家成交期120天，屬嘉熙3個月來首宗一手成交。

NOVO 1B第三輪收8387票

此外，恒地（0012）旗下已屆現樓的粉嶺高爾夫‧御苑，第2座3樓實用面積1314方呎A室4房雙套戶，成交價2057.68萬元、實呎1.56萬元。該集團同系市區新盤、大角嘴利奧坊系列連錄4宗成交，吸金約3533萬元；當中利奧坊．凱岸第1座頂層31樓B室，實用面積508方呎3房間隔、連平台和天台，成交價1708萬元，創項目成交價新高紀錄，實呎3.36萬元。

新地（0016）明日開展第三輪銷售、以價單發售170伙的屯門兆康10個月樓花NOVO LAND第1B期（另18伙招標），昨晚截止認購，估計過去4日接獲約8387票（主要屬早前向隅客重新入票、即俗稱「復活票」），超額認購約48倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款