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港交所CEO顧問 破頂價購天璽4房

【明報專訊】九龍站豪宅天璽早前以呎價貴絕九龍新盤售出的一個4房戶，買家身分曝光。資料顯示，天璽天鑽璽86樓A室，實用面積1481方呎，採4房雙套連儲物房間隔，本月初以逾1.21億元連1個車位售出，實呎8.2萬元，呎價創九龍一手盤分層戶新高，登記買家為楊秋梅（YANG QIUMEI），與港交所（0388）行政總裁顧問及董事總經理名字相同，料為同一人。

連車位逾1.2億成交 實呎8.2萬九龍新高

楊是次以首置身分入市。據悉，她於2010至2013年已擔任港交所內地業務發展主管和市場發展副主管，在加入港交所前，她亦曾任中國證券監督管理委員會的基金部副主任。

事實上，不少財金名人鍾情九龍站物業，爆疫後有多名財金界名人入市（見表2），較矚目要數到9年前曾指「樓市過於瘋狂」的投行分析員陶冬，他早在2006年以870萬元購入擎天半島2座一個3房戶，實用面積1052方呎，2012年以1890萬元沽出，當時他指香港樓價已不可控，選擇賣樓。去年3月陶冬再度入市，以同類單位破頂價2200萬元購入該屋苑3座高層A室，屬實用面積632方呎2房戶，實呎34,810元，並以首置身分入市，只須付約94萬元釐印費。

九倉置業（1997）執行董事凌緣庭於2011年以1988萬元購入擎天半島2座一個實用面積1056方呎3房戶，去年4月加碼，以4280萬元再購1座4房連雙套房及工人套房單位，實用面積1347方呎，實呎31,774元，因屬第二層物業，須付樓價15%、即642萬元辣稅。事隔約2個月，以3050萬元沽出持有位於2座的3房戶，持貨約10年帳面賺1062萬元，估計她可獲退回辣稅差額約460萬元。

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