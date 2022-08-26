恒地近6億統一大坑舊樓業權

料可建逾4萬呎 每呎樓面1.45萬

黃表示，地皮規模不算大，項目將發展商住物業，以小型單位為主。對於政府正研究強拍門檻和相關機制的運作，包括考慮為不同樓齡的樓宇訂立不同的強拍門檻，他表示支持，並指本港舊樓數目多，重建屬增加房屋供應的方法。他又稱，樓價走勢很大程度視乎經濟活動，大眾期待通關，希望未來即使未能全面通關，亦能逐步放寬相關措施。

翻查資料，恒地2020年就大坑新村街23至24號申請強拍，當時僅欠24號舊樓1個地舖未能收購，發展商今年5月向土地審裁處建議，加入已收購的17、17A、18、19、21、22、25號項目一併進行強拍，並獲批出強拍令。上述地盤面積約4497方呎，據銅鑼灣分區計劃大綱核准圖（圖則編號S/H6/17），該地皮現劃為「住宅（甲類）1」用途，預計重建後總樓面約40,473方呎，每方呎樓面地價約1.45萬元。仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李佩儀表示，大坑屬低密度高尚住宅區，靜中帶旺，預計項目能吸引家庭客。