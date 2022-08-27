柏傲莊III推延21個月交樓 新關鍵日期2025年3月 分析料續有取消交易

柏傲莊III於去年5月推出，6月首輪銷售推出331伙，共收逾2.7萬票，超額逾80倍，打破同系柏傲莊I、於2020年10月首輪收2.27萬票，及華懋荃灣全城匯、2017年首輪銷售收逾2.25萬票紀錄，一度成為1997年後新盤票王，成市場熱話。

到去年7月，新世界公布柏傲莊III因部分建築質量不達標，拆卸該期兩幢住宅大廈，並向買家提供賠償。新世界昨日表示，柏傲莊III拆卸工程近完成，惟為保障鐵路安全，部分工序須安排夜間進行，同時受疫情、天氣因素等影響，項目認可人士經評估，確認柏傲莊III最新預計關鍵日期為2025年3月31日，並獲政府審批。值得留意，上述新公布的關鍵日期，未計算日後惡劣天氣等因素，意味關鍵日期有可能再修訂。

未計惡劣天氣等因素 或再修訂

另根據一手物業銷售條例，可供出售的新盤樓花，最長樓花期為30個月，故現時樓花期長約31個月的柏傲莊III，最快可於今年10月重啟銷售。

補償方面，新世界指將於日內通過律師樓向買家發信，詳細解釋情况，及簽署相關文件的後續安排；賣方律師代表亦會提供補充協議予買家。

據發展商去年7月向買家發出的信件，買家可選擇按補充協議完成買賣合約或取消交易，無論最終決定選擇繼續交易與否，均可獲一筆過額外津貼及相關時段的利息補償。如買家選擇繼續交易，發展商將按2023年6月30日（原關鍵日期），至買賣合約中相關條文規定的成交日期間之利息計算，款項以匯豐銀行在該段期間的最優惠利率（現為5厘）加2厘計，並會在買家簽署補充協議時，先支付首半年利息補償。新世界舉例，購買樓價1500萬元單位的即供買家，一筆過額外津貼連利息補償共可獲約219萬元，相等於樓價近15%

買家獲相當樓價15%補償

浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，柏傲莊III關鍵日期延遲，令買家潛在租金支出等成本上升，樓花期內亦需面對加息及外圍不穩定因素影響，相信陸續會有買家、特別是用家取消交易。至於物業投資者，麥萃才認為，發展商提供的賠償尚算吸引；他舉例，一般放租單位回報僅2至3厘，故有能力的投資者可選擇繼續持貨，惟亦需自行評估相關風險。柏傲莊III總共提供892個單位，截至去年7月暫停銷售前，累售約845伙。

明報記者

[香港地產]