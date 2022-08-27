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長實毗鄰石崗軍營地申建918伙

【明報專訊】近年再度積極在香港增加土儲的龍頭發展商長實（1113），在北部都會區發展概念下，就元朗錦田北、鄰近石崗軍營的一幅住宅用地，申請興建916個住宅單位，總樓面約33.15萬方呎。

上述申請由3家公司包括恒泰發展有限公司、金濤投資有限公司及集威投資有限公司提出，其中恒泰發展的註冊董事，包括長實主席兼董事總經理李澤鉅、執行董事趙國雄等多名長實高層。

據城規會文件顯示，上述地皮位處錦田公路旁邊，毗鄰長實同系發展的四季雅苑及四季名園，地盤面積約34.73萬方呎，現時劃為「住宅（丙類）2」及「休憩用地」用途，申請人申請將地皮改劃為「住宅（丙類）3」用地。根據計劃，擬建23幢3至6層高住宅大廈，提供916個、平均面積約356方呎的住宅單位；另建2座3層高住客會所、1座樓高3層老人護理中心，總樓面涉約33.15萬方呎。發展商提交文件顯示，項目分A區、B區發展；A區位於南面，以地積比率1倍發展，擬建21座住宅大廈，1座會所，及長者護理中心將在此區；B區地積比率0.4倍，將建2座住宅大廈及1座會所。

可留意是，石崗軍營於1997年回歸後，由解放軍駐港部隊進駐，亦是解放軍在香港其中一個最具規模的軍事基地。國家主席、中央軍委主席習近平，過往到訪香港時，亦曾於石崗軍營檢閱駐港部隊。

新地古洞南申建121萬呎住宅

另外，城規會批出一個位處古洞南的住宅發展申請，為新地（0016）上水古洞南項目，在有條件下獲批申請，是特區政府公布北部都會區發展後，在該區一帶獲批的首個大型住宅項目。

資料顯示，上述項目鄰近新地發展的洋房屋苑天巒，地皮面積約40.43萬方呎，新地擬建12幢不多於21層高住宅大廈，以及兩幢20層高綜合用途建築物，提供約2589伙、平均面積約468方呎的單位，住宅總樓面約121.29萬方呎，另設約1.08萬方呎商業樓面、1.29萬方呎停車場，整個項目總樓面123.66萬方呎，預計2027年落成。

[香港地產]

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