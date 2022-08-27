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安達臣道商業地收5標書 華懋長實等競逐

【明報專訊】觀塘半山安達臣道首幅商業用地昨日截標，地皮可興建商場，吸引5家發展商入標，包括在區內擁有私樓項目安峯的老牌發展商華懋，以及投得區內港人首置上車盤的長實（1113）；另主要經營商場的領展（0823），以及在該區未有任何發展項目的新地（0016）、信置（0083）亦有參與競投。

上述地皮的地盤面積約63,292方呎，指定作非工業用途。根據賣地章程，地皮最多可建樓面13.92萬方呎，同時未有就項目最大上蓋面積、層數、高度設條款限制，發展商須參考其他相關政府部門就上述有關的規限；另發展商須就項目提交排污影響評估報告。綜合市場估計，地皮估值5.5億至9.05億元，預計每方呎樓面地價約介乎4000至6500元。

曾流標青山公路住宅地 下月再招標

另外，今年4月流標的首幅限呎住宅官地、位於屯門青山公路大欖段近青發街住宅地皮，地政總署公布重推；上述地皮面積36.29萬方呎，最高可建樓面約130.63萬方呎，市場估值49.6億至78.38億元，預計每方呎樓面地價約3800至6000元。地皮9月2日起招標，9月30日截標。

美聯測量師行董事林子彬表示，項目預計可提供約2020伙單位，預料將以多元化戶型發展，惟項目投資額較高，加上地皮曾流標，政府宜按市况制訂底價，避免再流標。

[香港地產]

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