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錦英苑3房500萬沽 賣方料損手近兩成

【明報專訊】本港疫情再升溫下，二手市場再錄蝕讓成交。馬鞍山居屋錦英苑，新錄一宗3房戶額印稅SSD鬆綁移民盤成交，料原業主實蝕過百萬或近兩成離場。世紀21奇豐物業助理區域營業董事鄭達昌表示，上述錦英苑錦佳閣低層1室，屬實用面積554方呎3房間隔，原業主因移民套現，在自由市場叫價530萬元，新近累減30萬元或約6%，以500萬元易手、實呎約9026元，成交價較市價低約5%至6%。

鄭續稱，上述原業主於2019年3月以578萬元（已補地價）購入單位，持貨約3年，額印稅SSD鬆綁後轉手，帳面蝕78萬元或約13%，若連使費計，料實蝕約109萬元或約19%離場。

錦繡兩年再現低於千萬成交

私樓方面，元朗錦繡花園新錄約兩年來首宗低於1000萬元二手成交。中原地產分行副區域營業經理劉喜燕表示，錦繡花園E段4街雙號屋，實用面積840方呎3房間隔，原業主開價1050萬元，放盤約一個月，議價後減價120萬元或約11%，獲區內客以930萬元承接，折合實呎約11,072元，成交價低市價約一成，亦為屋苑兩年來首宗低於1000萬元的二手成交。不過，原業主早於1986年以42.8萬元買入，持貨約36年，是次轉手帳面仍獲利約887.2萬元離場，單位期內升值約21倍。

近日樓市受不同負面因素影響，反映8月1日至7日市况的中原城市領先指數CCL，最新報174.62點，為128周、即約28個月的新低位（2020年3月曾低見174.03點），按周跌0.58%。

[香港地產]

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