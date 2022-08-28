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NOVO系列不足1個月累沽逾1500伙

【明報專訊】儘管市場預期本港將加息、疫情再升溫，但新地（0016）旗下樓花期長約10個月的屯門兆康NOVO LAND系列，銷情熾熱，自第1A期於7月30日開展首輪銷售，不足一個月估計累沽近1550伙，佔第1A、1B期單位總數1624伙的95%，估計吸金總額有機會高近百億元；事實上，NOVO LAND第1B期，昨日第三輪發價單開售的170伙（另18伙招標），市場消息稱全數售出，連同之前餘貨，全日沽約173伙，佔昨日整體一手成交錄約180伙的96%。

NOVO LAND第1B期日前以折實均呎1.47萬元加推125伙，個別單位呎價加幅近7%，開放式戶折實入場費348萬元起；昨以價單形式發售170伙，涵蓋開放式至3房戶及少數特色戶，以價單定價計市值逾11億元。現場消息稱，整批170伙約於昨午1時、即開售約4小時後沽清。新地同系西環KENNEDY 38，錄得8月首宗一手成交，以634.61萬元售出5樓H室，實用229方呎開放式間隔，實呎27,712元。

緹山3房分層戶呎售逾4.1萬

市區大額豪宅亦不乏成交。嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山，透過招標售出第1座2樓B室，屬實用面積1699方呎3房3套設計，成交價高見7029.84萬元（連1個車位）、實呎41,376元。已屆現樓的緹山共提供45 伙，2019年4月推出至今累售37伙，吸金總額約58億元，平均成交實呎6萬元；現餘8伙待售，包括1幢別墅、6伙標準分層戶、1伙花園特色戶。

另長實（1113）旗下沙田九肚麗坪路名日‧九肚山、屯門青山公路飛揚1期，則合共售出至少2伙。

Larchwood首日收票 超額2倍

宏安地產（1243）旗下樓花期約20個月的大角嘴洋松街Larchwood，昨起接受認購，市場估計收約170張入票，以首推50伙計超額逾2倍。首推50伙開放式及1房戶，折實均呎20,888元，與毗鄰二手屋苑呎價相若，提供最高15%折扣及家俬禮券，折實價383.3萬至591.2萬元，折實實呎1.84萬至2.31萬元。

[香港地產]

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