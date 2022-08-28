NOVO系列不足1個月累沽逾1500伙

NOVO LAND第1B期日前以折實均呎1.47萬元加推125伙，個別單位呎價加幅近7%，開放式戶折實入場費348萬元起；昨以價單形式發售170伙，涵蓋開放式至3房戶及少數特色戶，以價單定價計市值逾11億元。現場消息稱，整批170伙約於昨午1時、即開售約4小時後沽清。新地同系西環KENNEDY 38，錄得8月首宗一手成交，以634.61萬元售出5樓H室，實用229方呎開放式間隔，實呎27,712元。

緹山3房分層戶呎售逾4.1萬

市區大額豪宅亦不乏成交。嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山，透過招標售出第1座2樓B室，屬實用面積1699方呎3房3套設計，成交價高見7029.84萬元（連1個車位）、實呎41,376元。已屆現樓的緹山共提供45 伙，2019年4月推出至今累售37伙，吸金總額約58億元，平均成交實呎6萬元；現餘8伙待售，包括1幢別墅、6伙標準分層戶、1伙花園特色戶。

另長實（1113）旗下沙田九肚麗坪路名日‧九肚山、屯門青山公路飛揚1期，則合共售出至少2伙。

Larchwood首日收票 超額2倍

宏安地產（1243）旗下樓花期約20個月的大角嘴洋松街Larchwood，昨起接受認購，市場估計收約170張入票，以首推50伙計超額逾2倍。首推50伙開放式及1房戶，折實均呎20,888元，與毗鄰二手屋苑呎價相若，提供最高15%折扣及家俬禮券，折實價383.3萬至591.2萬元，折實實呎1.84萬至2.31萬元。

[香港地產]