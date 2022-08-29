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一手成交本月逾2000宗 15月新高 疫情升溫加息陰霾 業界料下月成交量或回落

【明報專訊】雖然近期疫情轉趨嚴重，不過，在兩大新界盤低價推售的情况下，本報統計，本月至昨日市場已錄得約2035宗一手成交，較7月約925伙大幅回升逾1倍外，亦創近15個月新高（見圖），不過，若總計今年首8個月市場僅錄約7745宗新盤成交，僅及去年全年1.72萬宗約45%。綜合市場消息，下月共6個新盤有望推出，涉及2230個單位（見表），惟業界指，由於當中不少為市區豪宅盤，估計下月一手成交宗數將較本月回落，但仍將企穩1000宗以上水平。

明報記者 林尚民

事實上，自7月底起，新地（0016）接連推出屯門兆康NOVO LAND 1A、1B期，整體銷情理想，並帶動樓市氣氛。新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND 1A、1B期過去六輪銷售，合共售出逾1538伙，佔第1期單位總數約95%，套現逾94億元，有見市場向隅客仍然眾多，集團將加緊NOVO LAND第2期的籌備工作，期望於本年底推售項目第2B期。

首8個月錄7745交投 僅及去年全年45%

新地代理總經理陳漢麟則指出，NOVO LAND已售單位中，約30%買家來自屯門；約45%的客源來自新界其他區份，包括元朗、天水圍及荃灣；約25%來自九龍區及港島區。項目2B期正申請預售樓花同意書，有信心於年底前可獲批，以滿足眾多向隅客，該期將提供729伙，以1房及2房單位為主，佔整體近90%，其餘為3房及4房單位。雷霆續稱，9月份將部署「雙盤齊發」，惟詳情容後公布。

市場消息稱，新地下月仍會以新界西北上車盤主打，包括天水圍Wetland Searsons Bay 3期及元朗PARK YOHO 3期，前者將提供384伙，後者則約164伙，兩個項目均以現樓形式推出。除NOVO LAND外，同樣主打上車單位的恒地（0012）粉嶺馬適路8號的ONE INNOVALE-Archway，本月推售銷情同樣熾熱，據悉項目2期有望於短期內獲批預售，早前發展商亦明言，該項目有機會下月推售，今期將設有約400個單位。

MIAMI QUAY I最快本周開價

此外，下月市場亦會有兩個市區豪宅盤有望推出，當中包括會德豐、恒地、新世界（0017）及帝國集團合作發展的啟德跑道區MIAMI QUAY I，今期設有648個單位。發展商早前表示該盤有望短期上載樓書，並於本周開放示範單位及開價。另華懋旗下港鐵何文田站主蓋項目瑜一亦有機會下月推出，今期設447伙。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，本月在上車盤帶動下，新盤交投增，惟下月有望推出之新盤中不乏中高價盤，反觀細價盤規模相對較細，估計下月一手成交將較本月減少，但仍會在1000宗以上。他續稱，近日疫情嚴重，加上加息陰霾籠罩，或會影響新盤成交量。他認為第五波疫情時政府採「一刀切」的做法，令經濟活動近乎停頓，估計現屆政府即使收緊防疫措施亦會同時顧及經濟狀况，對整體樓市不會有太大影響。

[香港地產]

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