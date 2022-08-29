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Larchwood加推20伙 折實均呎2.3萬

【明報專訊】綜合市場消息，連同新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 1B期上周六（27日）最後一輪大型銷售，過去兩日新盤市場共錄得約194宗成交，較前周末約386宗少近50%。另外，上周公布價單的宏安地產（1243）大角嘴Larchwood，昨日起正式收票，市場消息稱，首兩日暫收約360票，發展商昨晚加推20伙價單，折實平均實呎23,263元，較首張價單20,888元高逾11%，發展商表示，因加推涉及特色單位，故難以與標準單位作比較，而項目預計本周首輪開售。

184呎特色戶折實462萬 實呎高見2.5萬

Larchwood 昨日上載的2號價單，共涉及20伙，當中包括7伙開放式、8伙1房及5伙特色單位，實用面積181至267方呎，扣除最高樓價15%優惠後，折實價417.8萬至639.5萬元，折實實呎21,152至25,109元，折實平均實呎23263元。

項目上周公布首張50個單位價單，實用面積203至259方呎，折實均呎20,888元，即今張價單平實呎價較首張高11%。宏安地產執行董事程德韻強調，因涉及特色戶，故難以直接與標準戶平均呎價作直接比較。她又指出，項目短短兩日共收到約360個登記，若以首兩張價單70伙計，暫超額4倍多，項目預計將於本周開售。就價單所見，今張價單中呎價最貴一伙為3樓G室，實用面積184方呎，外連81方呎平台，扣除最高15%折扣後，折實價462萬元，折實實呎25,109元。

[香港地產]

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