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十大屋苑周末9宗 4周新低

【明報專訊】本港新冠肺炎確診個案單日逼近萬宗，加上加息陰霾下，十大屋苑周末兩日交投大幅回落。中原及美聯統計均顯示，十大屋苑過去周末兩日錄9宗成交，較前周同期20宗跌55%，為4周新低，零成交屋苑上升至6個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、沙田第一城、將軍澳新都城及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周疫情惡化，短時間內有可能單日破萬宗確診，政府亦有可能再度收緊防疫措施，令二手睇樓量明顯減少。市場需時消化疫情惡化及加息等負面因素，加上發展商持續低市價推盤策略搶客，二手買家維持觀望態度。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，隨着「減價筍盤」陸續被消化，不少準買家「還價」幅度持續擴大，由於雙方價格有落差，議價過程料需要更長時間。

南豐新邨3房725萬沽 重返5年前

部分二手屋苑樓價再錄低價成交。中原分行首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌南豐新邨3座中層E室，實用面積516方呎，3房間隔，望山景，業主叫價828萬元，最終減103萬元以725萬元易手，實呎14,050元，重返5年前水平。買家屬上車客，原業主2011年484.8萬元買入，持貨約11年，帳面獲利240.2萬元或50%。

翠嶺峰2房未補價534萬沽 4年半升近四成

鄰近調景嶺港鐵站的將軍澳翠嶺峰，新近錄得未補價二手成交。

中原地產分行高級分區營業董事伍錦基稱，翠嶺峰中層B室，實用面積448方呎，2房間隔，6月開價，以680萬元未補價放售，最終以533.8萬元未補價易手，減價146.2萬元，實呎11,915元。原業主2018年3月384.3萬元未補價購入，持貨約4年帳面賺149.5萬元或39%，是次成交價較7月同類成交價559萬元下調約25.2萬元或4%。

明珠台4房4350萬沽 44年升逾35倍

另外，樓齡近半世紀的西半山干德道明珠台，剛錄長情業主沽貨勁賺個案。中原分行副分區營業經理林大容表示，明珠台高層F室，實用面積1896方呎，4房1套間隔，享山景，以4350萬元易手，實呎22,943元。原業主1978年120萬元買入單位，持貨約44年，帳面獲利4230萬元或超過35倍。

[香港地產]

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