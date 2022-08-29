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跑馬地翠景樓申強拍 估值逾7億

【明報專訊】跑馬地一帶為傳統豪宅區，區內舊樓屢獲財團積極收購，繼會德豐今年初以17.32億元統一雲地利道15號雲地利大廈業權後，有財團最新向土地審裁處入紙，就鄰近的跑馬地黃泥涌道55至57號翠景樓申請強拍，項目估值超過7億元。

上述翠景樓位於黃泥涌道55至57號，落成於1967年，樓齡55年，現為一座12層高商住物業，涉及36個住宅單位及兩個舖位，據土地審裁處資料顯示，申請人Sonic Success Limited現持有項目83.33%業權，只餘下5個住宅單位及1個舖位未成功收購。

其中一伙由越秀或相關人士持有

文件又顯示，項目佔地約6646方呎，而整個物業市值約7.068億元，若以地積比9倍作發展，可建樓面約5.98萬方呎，每方呎樓面地價估值即約1.18萬元。值得一提，項目其中位於1樓B室住宅單位，實用約957方呎，連335方呎平台，現由譽禾有限公司（Harvestcom Limited）持有，公司董事包括劉豔、黄震魁等，公司秘書則為羅睿東，全為越秀集團高層，單位由越秀企業（集團）持有，以最新估值約1666萬元計，實呎約17,409元。事實上，毗鄰翠景樓的兩幢大廈，即包括黃泥涌道59至61號愉華大廈，以及黃泥涌道63至65號安美大廈，同獲財團收購中，相信有關財團會把三個物業合併發展。

[香港地產]

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