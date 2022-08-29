薈藍「鳳凰」樓層203呎戶月租1.15萬 回報2.6厘

另外。近期入伙的啟德THE HENLEY項目再錄租賃成交。香港置業分行高級區域董事胡耀才表示，THE HENLEY 3B座低層D室單位，實用面積約356方呎，屬1房間隔，望園景，以月租1.66萬元租出。實用呎租約46.6元。

HENLEY一房月租1.66萬 呎租47元

上述單位新租客為單身女士，業主去年10月以約943.3萬元一手購入，租金回報約2.1厘。

另外，美聯分行助理聯席董事朱海傑表示，將軍澳區租務活躍，加上近期租金回落，有一直租住寶琳區細2房之家庭客，趁機搬至相對較大及較新之將軍澳中心。

將中2房月租1.5萬 去年購入回報2厘

上述單位為將軍澳中心3座高層E室，實用面積465方呎，2房間隔，以月租1.5萬元租出，實用呎租約32.3元。業主去年6月以845萬元購入，租金回報約2.1厘。

[香港地產]