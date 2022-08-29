藍天海岸均呎守1.3萬

明報記者 何嘉慧

綜合市場資訊，屋苑現有約130個放盤，以3房戶為主，叫價約590萬元起。中原地產分行高級分行經理王文彬表示，藍天海岸5座低層F室，實用面積388方呎，1房間隔，叫價630萬元，最終減價88萬元或14%，以542萬元沽出，實呎13969元，做價為屋苑逾1年半新低。原業主2012年7月以330萬元購入，持貨約10年，帳面獲利212萬元或64%。屋苑對上低價紀錄為上址樓下單位，面積相同，2020年12月以518萬元易手。他續稱，其他地區續有新盤推出，分薄大量二手客源，加上買家多持觀望態度，業主未有大幅減價，令交投呈膠着狀態。

宇晴軒2房760萬沽實蝕逾一成

市場續有錄得多個大型屋苑移民盤減價沽貨個案。西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，因業主急移民而減價出售，成交價屬同類單位年半新低。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，宇晴軒3座中層A室，實用面積441方呎，2房間隔，叫價830萬元，最終減價70萬元或8.4%，以760萬元易手，實呎17233元。原業主2019年5月以約808萬元購入，持貨3年多，帳面蝕約48萬元或5.9%，若連使費計料實蝕約95萬元或12%。

十大屋苑之一的沙田第一城也錄移民盤減價成交，惟業主仍能大賺離場。

第一城移民盤河景3房低市價一成易手

美聯物業營業經理鄭志燿稱，第一城4座中層C室，實用面積853方呎，3房1套間隔，望沙田城門河景，叫價1200萬元，業主因移民，最終減價190萬元或15%，以1010萬元易手，實呎11840元，較市價低一成。原業主2013年以754萬元購入，持貨9年，帳面獲利256萬元或34％。

御豪山莊2房500萬沽 8年帳賺近四成

元朗上車盤御豪山莊受新盤低價推售影響，錄得近年新低價成交個案。中原地產副區域營業經理王勤學表示，御豪山莊5座低層A室，實用面積489方呎，2房間隔，以500萬元易手，為屋苑近5年新低價成交，實呎10225元。原業主2014年12月以360萬元購入，持貨近8年，帳面獲利140萬元或約39%。

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