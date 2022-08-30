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首7月官方樓指跌4.5% 抵消去年升幅 上月見兩年半新低 按月跌幅近5月最大

【明報專訊】加息陰霾下，加上大型發展商上月以低市價開售大型新盤，拖累整體樓市表現，除連錄低價或蝕讓二手成交外，據差餉物業估價署（下稱差估署）最新數據顯示，上月全港私樓售價指數報376.1點，按月跌幅擴大至1.65%，指數見近兩年半新低。今年首7個月，有關指數累跌4.52%，已完全抵消去年全年3.69%升幅。業界預期未來兩個月公布之售價指數將繼續「尋底」；若稍後通關有進展，第四季樓價才有望回穩。

明報記者 林尚民

差估署昨日公布，上月私宅售價指數報376.1點，較6月份382.4點按月下跌1.65%，跌幅較6月0.93%擴大，雖然未及今年2月單月下跌1.84%，但仍為近5個月最大跌幅，而有關指數相對去年9月份歷史高位398.1點累計下跌5.53%，並為2020年2月（即新冠疫情在港爆發後的一個月）新低，當時售價指數為373.4點，按月跌幅為1.66%。

中小型戶按月跌1.71%跑輸大市

最新指數除較去年同期的398點下跌5.5%外，今年首7個月已累跌4.52%，已完全抵消去年全年3.69%升幅。

若以單位類型劃分，上月實用面積在1075方呎或以下的A、B、C類中小型單位，售價指數為378.6點，按月跌1.71%，跌幅超過大市，同為今年2月後最大跌幅，指數連跌兩個月共2.68%。至於實用面積1076方呎以上D、E類大型單位，上月按月跌0.13%，連跌兩個月共1.22%，表現優於中小型單位。

內地生租賃刺激租金指數連升兩月

租金方面，受惠暑期租賃暢旺，加上內地生重臨本港租樓，上月私宅租金指數最新報178.9點，按月升0.62%，並連升兩個月，惟累計今年首7個月仍錄2.08%跌幅，當中A、B、C類中小型單位報181.9點，按月升0.66%，並連升兩個月共1.11%。反觀D、E類大型單位上月報146.8點，按月下跌0.14%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月官方樓指主要反映6月中旬至7月上旬的實際市况，當時美國聯儲局大幅加息0.75厘，而新盤近月以低於同區二手價推出首批單位，二手業主唯有割價應對，故相信下次公布的8月份售價指數有機會再錄得約1.5%的跌幅，並回落至370.5點水平，為2019年3月以來41個月、即近3年半新低；若9月售價指數持續偏軟，整個第三季樓價或累跌4.1%，恐是自2019年首季以來的15季最大按季跌幅。

另萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麟表示，由於市場欠缺利好消息，疫情再次升溫，令買賣雙方均持觀望態度，預計8、9月官方樓價指數將繼續尋底，如稍後通關有進展，第四季樓價才有望回穩。

[香港地產]

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