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芳菲增折扣變相減價逾5%

【明報專訊】官方樓價指數進一步回軟至近兩年半低位，新盤餘貨亦隨即新增折扣優惠，變相減價吸客。協成行旗下、何文田勝利道芳菲昨日以原價更新價單1B號，推出全新優惠及付款計劃，令整批單位最高折扣由10%，增加5個百分點至15%，變相減價。項目已獲批滿意紙，下月起陸續交樓，發展商亦開放現樓示範單位予公眾預約參觀，最快周末展開新一輪銷售。另碧桂園（2007）等發展的馬鞍山泓碧16號屋示範單位，昨日開放予傳媒參觀，並接受公眾預約參觀，市場預計短期推出招標。

芳菲早於去年7月以樓花形式登場，當時首批30伙以折實均呎約2.6萬元推出市場，至今僅售出4伙，套現約3200萬元。以價單1B號最高15%折扣計，整批折實平均呎價減少約5.6%至24,687元，與毗鄰項目、萬科旗下樓花期尚餘6個月的VAU Residence，去年6月首批50伙折實均呎24,519元水平相若。

開放現樓示位 1房折實642萬起

以價單1號入場單位2樓B室為例，實用面積286方呎1房戶，新增優惠前折實價680.04萬元、折實實呎23,778元；更新價單後，以最高15%折扣計，折實價642.26萬元、折實實呎22,457元，樓價較早前削5.6%（見表）。值得留意，購入多於一個單位的買家可享1%額外折扣優惠，換言之，大手客可享最高16%折扣。協成行物業銷售主管張詩敏表示，新增優惠是因應現時樓市情况作出調整，認為市場剛性需求強勁，集團亦採惜售策略，不排除保留部分單位收租。

Larchwood再加推20伙 周五首輪賣

加息環境下，項目推出3款全新付款計劃，包括「現金優惠付款計劃」，最高折扣15%、120天成交期；「換樓易900付款計劃」，最高折扣12%，買家可享「先住後付」及提前成交回贈；以及「Madera輕鬆一按付款計劃」，最高折扣13%，買家可向發展商指定財務公司承做最高八成一按貸款、最長還款期30年。以2房為例，買家首兩年免息免供，第三年利息以P減2.5厘計（P為5厘），第四年起以P計算。

宏安地產（1243）旗下、樓花期約20個月的大角嘴Larchwood，昨晚再加推20伙，折實均呎23,406元。發展商同日上載銷售安排，周五首輪以價單形式發售83伙，周三截票。項目自過去周六起接受認購登記，3日累收約450票，以首輪售83伙計，暫超額認購4倍。

[香港地產]

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