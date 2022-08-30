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翹翠峰2房600萬沽 屋苑今年新低

【明報專訊】隨着本港疫情升溫，二手交投放緩，有部分二手業主紛紛擴大議價空間。以元朗為例，代理稱過去周末元朗錄得10宗二手買賣，全屬減價或低價成交，其中區內翹翠峰有2房戶以600萬元成交，為屋苑今年成交價新低。

中原副區域營業經理王勤學表示，翹翠峰1座低層D室，實用面積526方呎，2房間隔，原業主今年4月原開價720萬元，但見市况淡靜，故減價120萬元或約17%，以600萬元易手，實呎約11,407元，較上月一宗同類單位660萬元下跌60萬元或約9%，為屋苑今年新低價成交。原業主2010年11月250.8萬元購入，持貨近12年，帳面獲利349.2萬元或1.4倍。

歌賦嶺本月開齋 雙號屋實蝕三成

此外，過去一直屢錄二手蝕讓的上水歌賦嶺錄得本月首宗成交，中原市務經理譚永康稱，位於銀杏徑的雙號屋，實用面積1315方呎，3房1套間隔，以1660萬元易手，實呎約12,624元。原業主2012年2134萬元一手購入，帳蝕約474萬元或約23%，連使費計料實蝕669.4萬元或逾三成。

帝堡城凶宅3房 24年升值逾九成

不過，亦有買家趁低吸納大幅低於市價的凶宅單位。中原分行資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田帝堡城6座高層G室，實用面積873方呎，3房1套間隔。原業主於上月開價1180萬元，減價380萬元或約32%，以800萬元易手，實呎約9164元，成交價較同類正常單位約1100萬元低約300萬元或近三成。原業主1998年11月以415.2萬元一手購入，持貨約24年，帳面賺約384.8萬元或約93%。據悉，2019年一名外籍女子從上址墮下並倒卧在天井位置身亡。

租務方面，美聯分行助理聯席董事丘松原稱，香港仔南津‧迎岸中層C室，實用面積194方呎，開放式連儲物室間隔，獲內地生以月租9000元承租，實用呎租約46.4元。業主2018年以440.6萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

[香港地產]

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