moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

堡壘街銀主地盤招標 估值4年跌三成

【明報專訊】再有具內地背景公司持有之物業淪為銀主盤，其中內房新城市地產集團或相關人士持有的北角堡壘街66號及建華街57號之住宅重建項目，現由銀主推出市場招標，今年10月21日截標。市場估計項目市值約3.3億元，較新城市地產集團2018年之購入價逾4.67億元，帳面大幅貶值1.37億元或近三成。

上述物業位於北角堡壘街及建華街交界，地盤面積3248方呎，將來若拆卸重建，商住項目最高地積比率約10.2倍，可建樓面約3.31萬方呎。

資料顯示，新城市地產集團或相關人士早於2018年以逾4.67億元向金朝陽（0878）購入，及後多次延期成交，至2020年初由金朝陽借出逾1.55億元貸款才完成交易，而新城市地產集團及後至少3次把物業抵押予不同銀行及財務公司，其後淪為銀主盤。

原由內房新城市地產持有

高力香港資本市場部行政董事翟聰表示，北角多個大型項目相繼落成，如海璇、柏蔚山等，未來區內將有多個重點發展計劃，包括新世界（0017）已獲批建兩幢商住大廈之前皇都戲院項目，另財團就北角繼園街舊樓群重建計劃等，相信定必吸引多間發展商或跨國機構競投。

干德道彝年大廈放售82%業權

另外，較多重建項目的西半山，有業主聯手出售物業。仲量聯行表示，獲委託出售西半山干德道54A至54D彝年大廈82.1%不可分割業權份數，今年10月7日截收意向，地盤面積1.13萬方呎，坐落於住宅（乙類）用地，若以地積比率5倍發展，最高重建樓面約5.63萬方呎，屬999年地契。

WEAVE LIVING購羅便臣道68號

此外，共享工作營運商WEAVE LIVING宣布，與領盛投資管理合作，成立價值10.92億元（約1.4億美元）的合營企業，並以2.75億港元（約3500萬美元）收購西半山羅便臣道68號全幢住宅，為該合營公司的首項資產，也是WEAVE LIVING今年在港及新加坡的第四個收購項目。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款