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Wetland 3期批入伙紙 下月推現樓 MIAMI QUAY料短期上樓書 開放示範單位

【明報專訊】雖然疫情再度升溫、加息陰霾持續影響市場氣氛，但發展商依然加快推盤步伐。新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND系列近期大開紅盤後，隨即部署9月「雙盤齊發」，當中天水圍Wetland Seasons Bay第3期擬率先以現樓形式登場。市區新盤方面，會德豐和恒地（0012）等合作的啟德跑道區PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，亦擬短期上載樓書，並有機會開放示範單位。

明報記者 容婌維、何嘉慧

隨着第五波疫情開始紓緩，新地自6月起主力推售旗下新界大型新盤，先後推出大埔白石角SILICON HILL第1期、屯門兆康NOVO LAND系列，兩盤近3個月來估計共售逾2105伙，吸金總額估計近145億元；其中SILICON HILL累沽約565伙，佔該期單位總數576伙約98%；而NOVO LAND第1A、1B期則累沽逾1540伙，佔兩期單位總數1624伙約95%。

SILICON HILL及NOVO

共售逾2100伙 吸金145億

新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay第3期已獲批入伙紙，樓書及現樓示範單位現正準備中，預計9月以現樓推售。他續稱，Wetland Seasons Bay第1、2期去年推售累沽約1440伙，套現逾100億元，屬市場紅盤。

新地代理總經理胡致遠補充，Wetland Seasons Bay第3期定價將參考第1、2期，但因為第3期景觀、位置更佳，價錢有很大上升空間。 翻查項目第1、2期最近公布的價單，1期去年9月推出7號價單折實均呎1.59萬元；而2期去年11月推出3號價單，折實均呎則約1.5萬元。

Wetland Seasons Bay第3期由兩座9層高分層大樓、兩座6層高別墅、6座洋房組成，標準分層戶實用面積約270至800方呎，戶型涵蓋開放式至4房1套連工作間，共設10款戶型，當中2房單位佔總數六成半。

Wetland 3期料加價登場

市區新盤方面，除啟德MIAMI QUAY蓄勢待發，擬短期內登場外，協成行何文田勝利道芳菲亦上載銷售安排，落實周六（9月3日）以先到先得形式推售11伙；今批單位實用面積286至465方呎，屬1房至2房戶，以最高15%折扣計，折實價688.5萬至1218.7萬元、折實呎價2.28萬至2.65萬元。

另宏安地產（1243）大角嘴Larchwood周五首輪售83伙，今晚7時截票，市場估計項目過去4日收近480票、超額4.8倍。

美聯中期轉蝕2.3億

中海外（0688）啟德跑道區維港1號亦已屆現樓，發展商新近開放4個現樓示範單位，預計短期內公布現樓銷售安排。

另美聯集團（1200）公布2022年中期業績，收益錄得17.15億元，惟錄虧損2.32億元，相較去年同期屬轉盈為虧。美聯主席黃建業預計，今年全年樓價跌8%，形容地產代理行業面臨「生死存亡之秋」；他建議港府於10月《施政報告》大幅減辣甚至「撤辣」，以刺激樓市。

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