海茵莊園入伙期 延至明年3月

海茵莊園原定關鍵日期為今年8月底，九建昨日突然公布，由於建築期間受惡劣天氣、新冠疫情等因素影響工程進度，而發展項目認可人士，已經發出相關延期證明書，公布將預期完工日延後至2023年3月31日，即延遲約7個月。

業界：租約若加特別條款 業主免賠

可留意的是，單位總數達1556伙的海茵莊園，當中約90%單位屬開放式及1房迷你單位，項目上月起陸續錄得預租個案；綜合區內代理資料，樓盤迄今錄約20餘宗租務個案，開放式單位月租9000元起，部分單位實呎租金約48元。發展商延遲收樓，租客或大失預算，但代理業界稱，較有經驗的代理在處理此類預租樓盤時，均會建議客人在租約中加入特別條款，如在某指定限期（一般是預計入伙日期後一個月），若業主因收樓出現問題（包括延期收樓或未完成執漏），而未能讓租客入住，有關租約將自動失效，當中不涉及賠償。

九建表示，集團將竭盡全力追趕工程進度，並已就有關事項發信通知準業主。

事實上，市場上不時會有新樓盤因不同原因而要延期收樓（見表2），例如新世界（0017）大圍站上蓋柏傲莊III，去年公布因部分建築質量不達標而要拆卸重建，發展商上周公布關鍵日期押後至2025年3月，較原初的2023年6月推遲21個月；另高銀金融（0530）前主席潘蘇通旗下的何文田傲玟，原定關鍵日期為2020年11月，惟潘蘇通及後屢傳財困，項目未能交付，最新關鍵日期已延至今年12月，即延期25個月。