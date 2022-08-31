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九龍塘律倫街屋地放售 估值2.8億

【明報專訊】市區豪宅地段屋地向來有價有市，市場再有業主推售大額屋地。仲量聯行表示，九龍塘律倫街4號獨立屋地，現時正於市場放售，可建約6179方呎樓面；市場估計物業市值約2.8億元，每方呎樓面地價約45,315元。

現洋房樓齡近80年

可建樓面6179呎

資料顯示，該物業於1945年或之前落成（可能於二戰期間），現時為一幢兩層高獨立屋連私人花園，實用面積約5721方呎，地盤面積約10,298方呎。根據九龍塘分區計劃大綱圖編號S/K18/21，物業現址劃為「住宅（丙類）1」用地，若以目前建築發展規劃，地積比率為0.6倍，可建樓面最高約6179方呎。

仲量聯行資本市場部執行董事何家威表示，該物業將按現時狀况以交吉形式出售，而九龍市區地皮一向具發展價值及重建潛力，上述項目地盤面積逾1萬方呎，可塑性高及具發展潛力。

另外，仲量聯行資本市場部資深董事譚顯明表示，近年具參考價值的成交要數到律倫街5號，兩者地盤面積及實用面積相近，該物業於2018年8月出售，最終作價2.9億元，每方呎樓面地價46,956元，估計是次成交價與該物業接近。資料顯示，原址為財神酒店的律倫街5號，2018年由非牟利慈善宗教團體「省善真堂」購入，及後向城規會提出申請改劃該幅用地，計劃興建一座新道觀。

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