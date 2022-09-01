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8月十大屋苑成交量升 呎價全線挫 海怡映灣園跌逾一成 業界料下季樓價再跌3%至5%

【明報專訊】一手新盤低開吸客，搶去市場大量購買力，加上預計本港快將加息，令二手成交量直接受壓，惟業主減價下吸引買家入市，十大屋苑呈價跌量升局面。據中原地產統計，8月份十大屋苑錄159宗成交，按月上升11%，雖然終止3連跌，但仍然連續4個月不足200宗水平；而十大屋苑8月份平均呎價全部下跌，當中鴨脷洲海怡半島及東涌映灣園跌幅超過一成，另荔枝角美孚新邨上月平均成交實呎更跌至逾5年新低。

明報記者 林尚民、文淑儀

十大屋苑8月份錄得159宗成交，較7月143宗升11.2%，終止連續3個月的跌勢。雖然有關成交數字按月錄得升幅，但自5月起已連續4個月每月處於不足200宗的低水平，並較今年最高位，即4月份314宗仍有約五成的距離。

第一城2房533萬沽

4年半蝕6%

十大屋苑中交投最多為沙田第一城，屋苑8月錄28宗，比7月多27.3%。事實上，該屋苑7月連錄蝕讓個案，中原分行區域營業董事黎宗文指出，屋苑43座中層C室，實用面積304方呎，2房間隔，以533萬元易手，實呎約17,533元。原業主2018年4月536萬元購入，持貨近4年半，帳蝕約3萬元或約1%，若連使費計，料實蝕約31.8萬元或約6%離場。

此外，太陽物業分行經理余君桐表示，紅磡黃埔花園2期10座中層D室，實用面積389方呎、2房間隔，以602萬元易手，累減148萬元或近兩成，實呎約15,476元，低市價約4%，成交價重返3年前水平。原業主2011年以345萬元購入，帳面獲利257萬元或約75%。

另外值得一提的是，多個屋苑最新平均成交實呎，已重返數年前水平。8月份十大屋苑平均成交實呎全線下跌，跌幅介乎1.3%至11.8%，跌幅最大的東涌映灣園，上月平均成交實呎11,322元，按月大跌11.8%，而海怡半島上月平均成交實呎則為15,788元，比7月份的17,808元亦大跌11.3%，並為2018年12月15,100元後約40個月、即逾3年新低。美孚新邨8月平均實呎11,864元，為2017年6月後、即超過5年新低，而該屋苑上月全月最終錄得23宗二手成交，按月再升9.5%，創近3個月新高。

美孚均呎失守1.2萬 5年新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，現時二手業主議價空間接近一成，吸引不少買家趁低吸納，交投有逐漸增加趨勢，預期9月價跌量升的情况將持續，而且跌勢更急，料步入第四季，樓價將下跌約3%至5%。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明則預期，9月二手交投會微升，買家會看準「筍盤」入市，他認為市場正在消化加息因素，除非加息速度和幅度在預期之外，否則樓價未必進一步下跌。

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