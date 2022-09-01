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MIAMI QUAY I開放式戶250呎起 最快日內開價

【明報專訊】踏入9月，發展商繼續加快推盤。由會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I，經過逾1個月軟銷後，昨日突擊上載樓書，今日將開放示範單位予傳媒參觀，最快日內開價。

MIAMI QUAY I由3座28層高住宅大樓組成，合共提供648伙，單位實用面積由250至1335方呎，戶型涵蓋開放式至4房設計，2房戶佔370伙或約57%。各座標準樓層設7至10伙，每層共享3部升降機。最細單位見於第2座E室，實用面積250方呎、開放式間隔；最大單位為第1座30樓A室，實用面積1335方呎、另連421方呎平台及1123方呎天台，採4房雙套間隔。項目預計關鍵日期為2023年8月底，樓花期距今約1年。

Larchwood首輪收604票

周日推售15伙

宏安地產（1243）大角嘴Larchwood首輪銷售昨晚截票，共收604個認購登記，按首輪售83伙計算，超額約6倍。首輪尚未開售，發展商昨晚已加價加推4號價單，及落實次輪銷售安排。價單4號涉20伙，折實均呎25,238元，較價單3號折實均呎23,406元高近8%；發展商同步上載銷售安排2號，定於周日（4日），以先到先得形式次輪售15伙。

ST. GEORGE'S 4房1.13億沽

實呎5.2萬

綜合市場資訊，8月整體一手成交累積錄約2055宗，按月上升逾1.2倍，創去年5月錄約2150宗後的15個月按月新高。事實上，大額豪宅亦不乏一手成交，信置（0083） 牽頭發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日以1.13億元售出第1座12樓A室，實用面積2140方呎、4房雙套間隔，實呎52,804元，望加多利山一帶景觀，是項目3個月來首宗一手成交。

該盤自2020年8月推出以來，累沽16伙，總套現金額逾22億元。

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