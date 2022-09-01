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海港城首三季增逾70新店 人流按年升10%

【明報專訊】儘管疫情惡化，但商場未有放慢步伐，並積極引入不同品牌或商戶吸客。九倉置業（1997）旗下旗艦商場之一的尖沙嘴海港城，今年首三季有逾70家新店開業，預計全年共有近100家新店進駐。九倉指，今年首8個月，海港城周末及假日人流及車流，相比2021年同期平均錄得10%增長，預計政府縮減旅客檢疫期，相信有更多旅客陸續來港，進一步帶動商場人流及消費。

海港城今年有多個旗艦商舖開業，如國際著名品牌DIOR，今年在商場開設橫跨兩層、面積近萬呎的旗艦店，為該品牌在港最大的商舖。另外，國際品牌Miu Miu在廣東道開設全新概念精品店，而Piaget及Van Cleef & Arpels，亦將於今年稍後及明年初於廣東道開幕。

THE FOREST次季銷售額

按年升35%

另新世界（0017）與市建局合作發展的旺角THE FOREST，K11表示，今年次季THE FOREST整體人流及銷售額較去年同期均錄得35%升幅，預計今年底人流及銷售額將進一步攀升。另THE FOREST去年首次舉辦「波鞋街節」，讓年輕人體驗滑板、新興運動芬蘭木棋及街舞比賽的刺激及樂趣，今年載譽回歸，並以街頭文化為主題，聯同一眾本地設計師及業界翹楚，為年輕一代帶來結合地下音樂之NFT ART BATTLE、無聲音樂派對及街舞熱鬥等體驗，對比首屆「波鞋街節」，料人流增逾三成。

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