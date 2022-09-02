愛琴海岸3房連辣稅實蝕三成 業主趕赴外地 持貨不足一年額印未鬆綁

明報記者 文淑儀、林尚民

世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，愛琴海岸5座高層D室，實用面積617方呎，3房間隔，享海景，原叫價850萬元，放盤逾一周，原業主因需趕往海外工作，急於出售物業，故減價58萬元至792萬元成交，減幅約6.8%，實呎12,836元。原業主2021年8月875萬元購入，持貨不足一年，須付15%、即118.8萬元額印稅，若連同購入時之釐印及佣金等使費計，料實蝕逾250萬元或29%，為屋苑5至6年來最大宗二手蝕讓成交。

內地客沽翰林峰 5年實蝕四成

此外，市區「納米樓」再錄大幅蝕讓離場個案，消息稱，西環翰林峰5座極高層B室，實用面積216方呎，開放式間隔，以約640萬元售出，實呎29,630元，原業主2017年5月約698萬元一手購入，並以中國清大集團有限公司（CHINA QINGDA GROUP CO., LIMITED）名義登記，公司董事報住上海，即當年須付30%辣稅，涉逾209萬元，而今年售出物業，單計帳面蝕約58萬元，惟連同使費料實蝕約275萬元，蝕幅接近四成，為屋苑歷來最大蝕幅個案。

河畔1房移民盤實蝕兩成沽

事實上，市場錄得不少移民盤蝕讓成交。中原地產分區營業經理杜文俊稱，疫情反覆，入市氣氛較為觀望，二手樓市價跌量升，沙田河畔花園8月共錄8宗成交，包括B座高層03室，望河景，實用面積242方呎，原則2房改1房間隔，放盤時開價約450萬元，日前議價後以423萬元易手，實呎17,479元。原業主於2018年以487萬元入市上址，持貨約4年，帳面蝕約64萬元，連使費料實蝕約88萬元或近兩成。據悉，單位裝修簇新，原業主因趕移民沽貨，故不惜蝕讓套現。新買家為投資客，趁市况低迷入市移民蝕讓盤。

龍門居2房未補價4年蝕30萬

另未補價居屋亦錄得蝕讓個案，祥益地產高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋龍門居1座高層C室，實用面積484方呎，2房間隔，獲區內綠表客以368萬元未補價承接，實呎約7603元，屬市價水平。原業主2018年約380萬元未補價購入，帳面蝕約12萬或約3%，若連使費料實蝕約30萬元或約8%離場。