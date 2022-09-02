moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

佳源皇九蝕讓盤 新買家1.3億放售

【明報專訊】佳源國際（2768）今年6月蝕沽的中環皇后大道中9號（下稱「皇九」）的一個單位，買家購入約兩個月後即放售物業。第一太平戴維斯投資及銷售部副資深董事黎志健表示，該單位為14樓03室，面積3335方呎，今年6月以9500萬元易手，惟交易是原業主和財務機構的財務安排，不能真正反映物業現時的價值，因此該財務機構委託該行為獨家代理公開招標放售物業，意向價約1.3億元，意向呎價約3.9萬元。項目將以現狀連租約出售，截標日期為今年10月11日。

資料顯示，物業現由宏禧發展有限公司持有，公司董事為張肇桓，與張氏家族控股主席張肯尼兒子、肇才教育創辦人及行政總裁張肇桓姓名相同，料為同一人。據悉，佳源國際或有關人士2013年購入物業後，翌年向恒生銀行（0011）承做一按，今年3月再由張肇桓借出二按，張今年6月以宏禧發展購入物業，意味由債主變成買家。

盛匯近1300萬連購兩舖

雖然近日新冠疫情有再升溫勢頭，但盛匯商舖基金頻頻入市，最新斥資約1300萬元購入兩個民生商舖，意味該基金在近半個月來，已斥資逾1.7億元連購7個商舖。

盛匯商舖基金創辦人李根興表示，兩舖包括大角嘴樂群街1至19號中原樓D10A號舖，面積約900方呎，連租約以745萬元購入，呎價約8278元；以及大埔運頭街12至18號美華大廈地下B1H 號舖，面積約210方呎（連租約），呎價2.62萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款