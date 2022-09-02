佳源皇九蝕讓盤 新買家1.3億放售

資料顯示，物業現由宏禧發展有限公司持有，公司董事為張肇桓，與張氏家族控股主席張肯尼兒子、肇才教育創辦人及行政總裁張肇桓姓名相同，料為同一人。據悉，佳源國際或有關人士2013年購入物業後，翌年向恒生銀行（0011）承做一按，今年3月再由張肇桓借出二按，張今年6月以宏禧發展購入物業，意味由債主變成買家。

盛匯近1300萬連購兩舖

雖然近日新冠疫情有再升溫勢頭，但盛匯商舖基金頻頻入市，最新斥資約1300萬元購入兩個民生商舖，意味該基金在近半個月來，已斥資逾1.7億元連購7個商舖。

盛匯商舖基金創辦人李根興表示，兩舖包括大角嘴樂群街1至19號中原樓D10A號舖，面積約900方呎，連租約以745萬元購入，呎價約8278元；以及大埔運頭街12至18號美華大廈地下B1H 號舖，面積約210方呎（連租約），呎價2.62萬元。