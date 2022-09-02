moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

跑道區保留兩商業地 規劃署不採納反對申述

【明報專訊】政府早前因應市况變化，將啟德新發展區內的商業地擬改作住宅地，今年6月城規會審理，保留兩幅位於跑道區的兩幅商業地，惟早前收到4份進一步的申述，當中有兩份申述提出反對，指將土地改劃為住宅地，有助增加房屋供應，不應只着重發展商的利益。據規劃署文件指出，城規會考慮上次收到申述及意見後，認為兩地有助維持旅遊中樞的活動，以及有利郵輪碼頭的前景，故不採納反對意見，即意味城規會今日會議中，兩地料保留作商業地。

上述兩幅土地為啟德跑道區的第4C區4號及4C區5號地盤，將由住宅（乙類）用途回復至商業地帶，提出反對的申述由個別人士提出，另有兩份申述是支持有關決定，其中一份是來自有份營運及管理啟德郵輪碼頭環美航務，支持用地保留作商業用途，可確保已規劃的啟德發展區保持其活力，當局宜提供足夠的泊車位設施，以配合上述兩用地的商業發展項目及郵輪碼頭，更有申述提出在兩地的東南部分設立公共運輸交匯處。

資料顯示，政府提出5幅啟德商業地改劃為住宅，今年6月在城規會審批，只得3幅商業地，分別屬第2A區兩幅用地、第4B區5號，可改劃住宅，預計提供4280伙，較原先擬議改劃5幅商業地共6000伙，減少29%。未獲通過改劃、位於跑道區的兩幅商業地，城規會委員認為，郵輪碼頭需商業設施配合才具吸引力。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款