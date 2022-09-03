MIAMI QUAY I開價啟德5年最低 折實均呎2.25萬 開放式戶524萬入場

明報記者 文淑儀

日前突擊上載樓書的MIAMI QUAY I，是啟德跑道區第二個推售的新盤，亦是持有區內多個發展項目的9家發展商，自上月公布「PARK PENINSULA」後首個推出的區內新盤。項目首推130伙，包括7伙開放式戶、52伙1房戶、67伙2房戶及4伙3房戶，實用面積250至620方呎；價單定價595.6萬至1664.1萬元，以即供付款最高折扣12%計（醫護人員亦享最高12%折扣），折實價524.2萬至1464.5萬元，折實均呎2.03萬至2.38萬元，整批折實均呎22,452元，屬啟德新盤5年來最低的首推折實均呎。

今起收票開放示範單位

若採建築期付款，最高折扣為9.5%，與即供付款相差2.5個百分點。值得留意，MIAMI QUAY I 位處跑道區，位置上較遠離啟德港鐵站和啟德體育園一帶，而項目的海景亦只以東九龍海景為主，並非維港全海景，加上未來跑道區多個新盤排隊登場，相信開價已反映上述因素。

發展商形容是次開價為「齊心開動價」，項目入場單位為2座2樓E室，屬實用面積250方呎開放式戶，折實價524.2萬元，折實實呎20,968元，料是繼OASIS KAI TAK於2017年9月推出，以開放式戶折實入場費518萬元作招徠後，區內5年來最低入場費新盤。對於市場預期本月本港銀行有可能加息，會德豐地產主席梁志堅表示，今年底前本港整體樓價尚有約3%調整空間，但集團仍看好明年樓市走勢，亦認為香港毋須完全跟足美國加息步伐。

4年前財團每呎地價1.45萬投得

發展商今日將對外開放設於尖沙嘴海港城港威大廈的示範單位，及接受認購登記。

MIAMI QUAY系列位於啟德承豐道23號，翻查資料，相關地皮由會德豐牽頭財團於2018年11月以約83.33億元投得，以可建總樓面約57.5萬方呎計，每方呎樓面地價約1.45萬元。

維港1號售出3房戶 實呎28892元

另外，同位處啟德跑道區、中海外旗下已批入伙紙的維港1號，最近錄得本月首宗一手成交，以2213.1萬元售出第2A座32樓B室，實用面積766方呎，3房1套間隔，實呎28,892元。會德豐及信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，本月亦「開齋」，第1座9樓實用面積948方呎B室，3房1套連儲物室間隔，成交價2900萬元，實呎30,591元。

[香港地產]