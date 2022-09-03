Larchwood首輪沽34伙

THE HAYWORTH BY V

中秋前開價

市場消息稱，項目由下午4時多開始揀樓，即日沽約34伙，佔首輪可售單位逾四成，套現逾1.64億元，而發展商早前已先後加推，明日將次輪發售15伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行買家中逾七成為用家，投資客佔近三成。另美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明預期，本月全月一手成交宗數未必達8月逾2000多宗水平，但相信仍可錄約1500宗，由於單位銀碼相對較大，全月一手市場成交金額有機會挑戰200億元水平。

除Larchwood外，The V Group旗下原用作收租之怡和街9號物業，亦即將拆售8至19樓部分THE HAYWORTH BY V，陳韻雲表示，拆售部分涉及64伙，包括38個1房戶、20個2房戶、6個3房戶，下周五即中秋節前將會同日公布售價及發售安排，首階段擬先推出10樓6個單位，全為1及2房單位。此外 ，恒生銀行（0011）為項目提供按揭計劃，最高可達樓價九成。

發展商昨開放12個現樓示範單位予傳媒參觀，分佈於8、10、19樓，實用面積介乎274至875方呎，由1至3房間隔，其中實用面積274方呎8樓F室1房戶，連331方呎平台，屬特色單位，平台主要望鄰近的皇室堡一帶樓景。

[香港地產]