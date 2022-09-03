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CCL跌返3年半低位 連跌7周共4.32%

【明報專訊】樓市觀望氣氛濃厚，具體反映8月8至14日樓市狀况的中原城市領先指數CCL，最新報173.22點，按周跌0.8%，是2019年3月172.24點後約3年半新低，指數已連跌7周共4.32%，亦是2019年10月後以來最長跌浪。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預期中秋前後CCL將跌至170點水平，重返2019年初低位，目前指數比2019年2月169.95點低位，僅差3.28點或1.93%。

料下試2019年初低位170點

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報174.36點，也是2019年3月錄得173.83點後、近3年半新低；CCL（中小型單位）報172.51點，為182周即約41個月新低（2019年3月低見172.01點），按周跌0.99%，連跌7周共4.36%；豪宅方面，CCL（大型單位）報176.84點，為近76周次低，按周微升0.15%。

一城極低層兩房3年蝕逾百萬

隨着樓價回軟，大型屋苑價跌量升，以沙田第一城為例，踏入9月連錄兩宗成交。中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城44座極低層E室，實用284方呎，2房間隔，2個月前以540萬元放售，議價後終以455萬元易手，實呎16,021元。原業主2019年540萬元購入，持貨約3年，帳面蝕讓85萬元或16%，連使費料實蝕逾百萬元。此外，美聯助理營業董事黃錦瀚表示，第一城48座低層F室，實用284方呎，單位「殘裝」，以425萬元易手，實呎14,964元。原業主2007年6月124.3萬元買入，因憂慮銀行本月加息，願意低價沽貨獲利離場，帳面獲利300.7萬元或2.4倍。

另外，正當新地（0016）部署推售元朗PARK YOHO Bologna之際，同系PARK YOHO Genova卻錄蝕讓成交。

PARK YOHO 3房4年帳蝕11%

利嘉閣分行經理鄧啟林表示，屋苑18B座低層A室，實用823方呎，3房1套連工人套及儲物室間隔，以1122萬元沽出，實呎13,633元。原業主2018年以1256萬元一手購入，持貨約4年，帳面虧損約134萬元或11%。

[香港地產]

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