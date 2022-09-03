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太古5950萬增持鰂魚涌工廈

【明報專訊】積極拓展鰂魚涌商業王國的太古地產（1972），上月增持已持有逾八成業權的華廈工業大廈業權。資料顯示，有關單位為7樓A室，面積約3558方呎，上月中以5950萬元成交，呎價1.67萬元。翻查資料，太古地產2018年已購得華廈工業大廈逾80%業權，並已向土地審裁處申請強拍。當時文件顯示，上述最新購入單位，當時估值為3227萬元，即現時成交價較當時估值高2723萬元或84%。

與仁孚工廈地盤

合併重建商廈

太古地產發言人表示，集團最近收購7樓A室，並與有關業主簽署買賣合約，預計今年9月中完成買賣，而現時華廈工業大廈的強制售賣仍在進行。該發言人又稱，太古今年3月成功收購仁孚工業大廈所有單位，如集團在強拍中投得華廈工業大廈用地，該兩幅用地將重建總樓面約77.9萬方呎的辦公樓及其他商業用途。

另資料顯示，中環德己立街20號、20號A及22號一籃子單位易手，每個單位成交價由910萬至1100萬元不等，呎價約1.24萬至近1.5萬元，買家為喜康創富有限公司，公司董事為何厚煌，與恒生（0011）創辦人之一何添之子、澳門前行政長官何厚鏵堂兄名字相同，料為同一人。上述物業現為一幢樓高5層物業，1960年落成，樓齡約62年；而何厚煌過去亦曾作舊樓併購，如2018年6月，曾就持有的灣仔聖佛蘭士街3至5號申請強拍，不排除是次購入物業作併購。

[香港地產]

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