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MIAMI QUAY I首日收票超額3倍

【明報專訊】由會德豐及恒地（0012）等合作發展的啟德MIAMI QUAY I，日前以低於同區二手價、折實均呎22,452元首推130伙，項目昨日接受收票認購，首日接獲逾500票，以首張價單130伙計算，超額認購近3倍。發展商表示，由於入票數字理想，將與合作伙伴商討，盡快加推應市，料有5%至10%加價空間。

料加推加價5%至10%

事隔約一年，啟德跑道區再有新盤推售，樓花期約1年的MIAMI QUAY I，入場單位開放式戶折實524萬元起，料為區內5年來最低入場費新盤，項目昨日首度開放示範單位予公眾參觀，並同日開始收票，售樓處排隊參觀人士眾多。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY為PARK PENINSULA命名後首個發展項目，在上周五晚上開放示範單位予貴賓或指定人士參觀，錄2000人次入場；而昨日適逢周六，人流更多，截至昨晚7時，累計有約7000人次參觀，備受市場關注，將與合作伙伴商討，盡快加推應市，料有5%至10%加價空間。

MIAMI QUAY I首張價單共130伙，實用面積250至620方呎；價單定價595.6萬至1664.1萬元，以即供付款最高折扣12%計（醫護人員亦享最高12%折扣），折實價524.2萬至1464.5萬元，折實均呎2.03萬至2.38萬元，整批折實均呎22,452元。

MIAMI QUAY I開售前夕，會德豐在同區位於沐泰街的MONACO MARINE昨日錄得成交，實呎逾2.8萬元。單位為1B座29樓D室，屬實用435方呎的2房戶，成交價1222.3萬元，實呎28,009元。

另協成行旗下已屆現樓的何文田勝利道芳菲，新增5%折扣優惠重推，昨日售出一伙。

領凱3房減價近一成沽

新盤平賣開售，搶去部分二手購買力，個別急沽貨的業主要接受較大的議價幅度。利嘉閣地產市務經理趙洛民表示，將軍澳日出康城領凱新近錄得成交，為9座左翼中層B室，實用面積733方呎，採3房連套房間隔，原業主早前以908萬元放售，近期願接受較大議價空間，累減78萬元或8.6%後，以830萬元易手，折合實呎11,323元。原業主2011年以532.8萬元購入，持貨11年，帳面獲利297.2萬元，物業期內升值約56%。

[香港地產]

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