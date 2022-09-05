太古斥千億強化地產投資組合 在港增土儲 內地物業樓面望10年倍增

明報記者 甘潔瑩

太古地產向來給予市場的印象，是旗下商業、住宅項目，市場定位均走高檔路線，亦屬香港老牌企業和發展商之一。彭國邦表示，「1000億元擴展業務計劃」的目標，是要鞏固香港作為國際金融中心的地位，亦支持香港在大灣區的發展角色，預計當中30%、即約300億元資金將投放在香港，用以擴建、優化旗下鰂魚涌太古坊、金鐘太古廣場兩大核心投資組合。

將優化太古坊太古廣場兩旗艦項目

另20%資金除投放於東南亞地區（主要包括新加坡、泰國曼谷、印尼雅加達及越南胡志明市），亦包括部分在港的住宅發展。

綜合太古地產資料，該公司在香港的全新發展項目共4個（見表），涉總樓面約184.85萬方呎，其中以柴灣前中巴柴灣車廠項目、港鐵黃竹坑港島南岸第4期物業發展項目的規模較大，兩項目各提供約800伙，總樓面分別69.4萬和63.83萬方呎。

本港4新項目總樓面逾184萬呎

彭國邦補充，太古地產4個香港住宅發展項目，估計將在2023至2026年分階段落成。

可留意是，隨着中國成為繼美國之後，現時全球的第二大經濟體，「1000億元擴展業務計劃」中，其中50%、即約500億元資金，將投放在中國內地，期望未來10年，在中國內地的物業組合總樓面可增加一倍。資料顯示，太古地產在中國內地已落成項目，應佔內地物業組合的總樓面面積約973.4萬方呎，換言之，目標是未來10年增至約1950萬方呎。

精品酒店品牌落戶深圳南山區

事實上，太古地產近期已進軍深圳，引進旗下「居舍系列」精品酒店品牌，相關酒店選址在深圳南山區，預計將在2025年落成，提供115間客房、44間服務式公寓。

至於商業物業，截至今年6月底，金鐘太古廣場的出租率高約97%，呎租介乎95至120元的水平；而鰂魚涌太古坊整體出租率則為96%，其中港島東中心、太古坊第1座，呎租介乎逾50至70元。

彭國邦表示，新冠疫情令工商企業改變工作模式，很多企業亦相繼作數碼化轉型，因而減少承租傳統商業樓面，無可避免令商用物業、特別是傳統核心商業區的租金出現下調。

以太古地產旗下的商用物業為例，金鐘寫字樓的租金跌幅，就較港島東鰂魚涌為高，主要原因是部分企業在疫後，不願再「捱」貴租，寧願將辦公室遷往港島東、黃竹坑等新興商業區；不過，整體而言，彭國邦對於香港商用物業的市場前景，仍然抱樂觀態度。

（發展商訪問）