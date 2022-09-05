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沙田第一城2房412萬沽 屋苑兩年新低價

【明報專訊】加息陰霾、疫情再升溫夾擊下，綜合中原、美聯兩大龍頭代理行統計，本港十大指標屋苑過去周末兩日錄約8至10宗成交，而且不乏低價成交；當中新界東大型屋苑沙田第一城，繼8月初有2房戶以420萬元易手、成交價見近2年新低後，最新再有同類2房單位以更低價412萬元成交，刷新2年新低價紀錄。

美聯聯席區域經理翁凱傑表示，上述沙田第一城第40座低層E室，實用284方呎的2房戶，以412萬元易手、實呎14,507元，成交價屬屋苑2年新低，惟原業主早於2003年以83萬元購入，持貨19年，帳面仍賺329萬元或近4倍。

麗港城「大3房戶」跌穿900萬

另一東九龍指標屋苑藍田麗港城，有「大3房戶」成交價跌穿900萬元關口，為2020年爆疫後的同類單位新低價。美林物業分行經理陳松林表示，麗港城第22座低層H室，實用748方呎，3房1套間隔，以870萬元易手，成交價屬同類單位2020年初爆疫後新低、實呎11,631元，呎價為去年2月以來、即約一年半新低。

陳又稱，上述單位裝修企理，惟業主心急沽貨，成交價較市價低約5%，惟原業主早於1995年以約464萬元購入，持貨27年，帳面仍獲利406萬元或87.5%。

維港頌4房業主料損手近兩成

北角半新盤維港頌再錄蝕讓成交。中原首席分區營業董事林志達稱，維港頌錄9月首宗二手成交，屬第8座中層B室，實用1318方呎，4房1套連工人套房間隔，望郵輪碼頭至維港一帶海景，以4200萬元易手，實呎31,866元。上述原業主2017年以4785.2萬元一手買入，帳面蝕585.2萬元或約12%；若連使費計，估計原業主或需實蝕逾830.5萬元或約17%。

雖然二手樓價近日回軟，不少於早前高位入市的業主需蝕讓，但市場亦錄獲利個案。中原高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳天晉第3A座高層D室，實用541方呎，為2房間隔，以1018萬元易手，實呎18,817元；原業主於2019年以930萬元購入，帳面獲利88萬元或約9%。

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