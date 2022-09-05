林海山城豪宅享大埔海景

明報記者 容婌維、林尚民

攝影 劉焌陶

已屆現樓的林海山城，位處露輝路36號，區內建築密度相對較低，屬大埔豪宅地段。林海山城鄰近香港教育大學，同區主要住宅包括淺月灣、倚龍山莊和聚豪天下，均屬低密度豪宅。屋苑位處半山，中高層分層單位料擁有吐露港、三門仔一帶海景，水光山色令人心曠神怡。截至8月，林海山城售出約7伙，吸金逾2億元。

巨無霸洋房 最大8030呎

林海山城提供262個分層及洋房物業。項目標準分層戶160伙，實用1078至2526方呎，涵蓋3至4房戶；分層特色戶66伙，實用面積由1010至3760方呎，涵蓋2至4房戶。

項目焦點是36幢洋房，當中34幢實用3245至5341方呎，設4房雙套、4房4套、5房雙套，共3種戶型。至於兩幢「尊貴大屋」，分別為「山城徑1號」，實用面積6268方呎，4房4套間隔；樓王「林海徑1號」，實用面積達8030方呎，5房5套間隔，為區內數一數二的「巨無霸」，料稍後以招標形式發售。

率先開放的現樓示範單位為6座5樓B室，實用面積2259方呎，連1118方呎平台及天台，設私人升降機大堂。單位設曲尺形大廳，可明確劃分客飯廳，另設家庭室；設計師將家庭廳打造成「私人品味空間」，放置音響設備及黑膠唱片播放器等。廳區採落地玻璃窗，分別望八仙嶺山景、船灣淡水湖和吐露港海景；平台望向海景一方，設計師放置戶外梳化，讓戶主賞景；室內放置一組梳化、休閒椅及西式餐枱。

採開放式廚房更省空間

單位另一特點，是採開放式廚房設計，預設三邊工作枱面；設計師亦為廚房加設中島廚櫃，以及一對隱藏式趟門，有助阻隔煮食油煙。

單位屬3房2套間隔，主人套房面積近230方呎，另連接約60方呎衣帽間、工作平台及套廁；主人房可擺放特大雙人牀，另設梳妝枱；套廁採「五件頭」設計，備有浴缸、淋浴間、坐廁及雙臉盆。另外兩間睡房空間相若，均可擺放雙人牀及衣櫃。

戶外空間方面，住戶可沿室內樓梯上天台；設計師在天台放置戶外梳化及設置休憩空間，另有燒烤爐等設備，為戶主宴客好地方。

■有片睇

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