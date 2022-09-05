駿景園上月成交價量齊跌

明報記者 何嘉慧

3房套8年帳賺兩成

綜合市場資訊，駿景園目前有約35個放盤；中原地產區域營業董事梁廣成表示，駿景園8座中層H室，實用面積1039方呎，屬3房連套房間隔，議價後以1250萬元售出，實呎12,031元；原業主2014年以約1038萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利約212萬，單位升值約20.4%。梁續稱，現時駿景園業主叫價普遍已下調，願意接受5%至8%議價空間。

事實上，二手市場續有屋苑錄新低價成交。元朗老牌洋房屋苑錦繡花園，新錄兩年來首宗低於1000萬元成交。

錦繡洋房低市價一成沽

中原地產副區域營業經理劉喜燕稱，錦繡花園E段4街雙號屋，實用面積840方呎3房間隔，原業主叫價1050萬元，最終減價120萬元或約11%，以930萬元易手，低市價逾一成，實呎11,072元；不過，原業主早於1986年以42.8萬元購入，持貨約36年，物業升值約887.2萬元或約21倍。

元朗翹翠峰亦錄屋苑今年新低價成交。中原地產副區域營業經理王勤學稱，第1座低層D室，實用面積526方呎2房間隔，原叫價720萬元，最終減價120萬元或約17%，獲上車客以600萬元承接，實呎約11,407元，較上月另一宗同類單位成交價660萬元，下跌60萬元或約9%；原業主2010年11月250.8萬元購入單位，持貨近12年，帳面獲利349.2萬元或約1.4倍。

太古城2房再跌穿千萬元

港島東指標屋苑鰂魚涌太古城，新近再錄2房單位低於1000萬元成交。美聯物業營業經理范浩軒表示，太古城寧安閣高層D室，實用面積約580方呎2房間隔，以988萬元易手，實呎17,034元；原業主2012年以約628萬元購入，持貨10年，帳面獲利約360萬或約57%。

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