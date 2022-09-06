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內地生1.5萬租新港城 高市價一成 匯璽1房預付一年22萬租 恢復面授搶租潮再現

【明報專訊】踏入9月，本港各大專院校在新冠疫情每日破萬宗確診下陸續開學，恢復上實體課，不少來港升學的內地生為了趕及在開學前租入單位，不惜高於市價承租，為近年罕見，其中有內地生分別以高於市價租金逾一成，搶贏本地租客租住馬鞍山新港城及大角嘴港灣豪庭2房戶。此外，更有內地生租住南昌站上蓋匯璽1房戶，預付一年租涉約22萬元。

明報記者 文淑儀

美聯物業營業經理陳德涪表示，新港城L座中層8室，實用面積338方呎、2房間隔，以月租1.5萬元租出，實用呎租約44元，比市價高約11%。陳續稱，租客為內地生，因單位附設全新裝修及電器，故願意以高市價租入；業主早於1995年225萬元一手購入，租金回報約8厘（表1）。

自本港2020年爆發新冠疫情至2021年期間，僅錄得少數內地生在港租樓個案，陳德涪認為主要由於疫情下社會氣氛沉重，不少內地生紛紛退租返回內地生活，不過今學年大專院校選擇恢復面授課堂，才讓今個暑假相關租賃成交增長不少。

近1.6萬租港灣2房 爭贏本地客

此外，香港置業分行市務經理(銷售)劉顯稱，港灣豪庭10座中層A室，實用面積411方呎，2房間隔、望山景，業主原以月租1.5萬元放盤，減價1000元或約7%，獲外區本地客有意以1.4萬元承租，但有內地生加價1800元或約13%，以1.58萬元成功「搶租」，實用呎租約38.4元，高市價約一成。劉續稱，內地生心儀單位屬高層2房間隔，故睇樓一次後即決定承租上述單位。業主2015年2月約498萬元購入，租金回報約3.8厘。

另外，不少內地生會選擇以預付一年租金的形式承租單位。利嘉閣分行市務經理劉信仁表示，南昌站上蓋匯璽，位於5B座高層H室，實用面積約349方呎，1房間隔，外望市景及山景，叫租約1.9萬元，上手租客剛於8月中旬搬走，新近獲內地生洽租，最終以月租1.85萬元承租，實用呎租約53元，並預付一年租金涉約22萬元。租客早前來港後入住隔離酒店，在隔離期間不能外出，於是透過該代理行網站覓得上述單位。業主2018年以約849.2萬元一手買入，租金回報約2.6厘。

淘大2房41年業主 租金回報84厘

另一邊廂，九龍灣老牌上車屋苑之一的淘大花園，8月共錄31宗租務成交，比7月的26宗增5宗或約兩成，有業主作長期收租，租金回報甚高。利嘉閣地產高級聯席董事莊雅琁表示，淘大花園E座中層7室，實用面積375方呎，2房間隔、望開揚景，以月租1.2萬元租出，實用呎租32元。業主1981年11月僅以17.19萬元一手購入，租金回報約84厘。

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