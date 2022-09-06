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蝶翠峰4房戶 實呎失守9000元

【明報專訊】疫情升溫，加上加息陰霾下，再有二手屋苑呎價下試近年低位（表2），其中元朗蝶翠峰有4房戶，以695萬元易手，實呎約8957元，屬該屋苑近兩年以來呎價新低水平。

中原副區域營業經理王勤學表示，蝶翠峰13座低層B室，實用面積776方呎，4房1套間隔，原叫價750萬元，買賣雙方議價後，減價55萬元或約7%，以695萬元易手，是屋苑同類單位一年半新低；實呎約8957元，屬該屋苑近兩年以來呎價新低水平。不過原業主2008年6月245萬元購入，持貨約14年，帳面獲利450萬元或1.8倍。

東港城2房688萬沽 今年同類新低

不過，踏入9月已有個別屋苑「開齋」。美聯分行首席助理聯席董事謝建業稱，將軍澳大型屋苑之一的坑口站東港城錄本月首宗成交，屋苑3座低層G室，實用面積466方呎，2房間隔。單位今年6月原叫價785萬元，累減97萬元或約12%，終以688萬元易手，實呎約14,764元，成交價是今年同類單位新低。原業主2010年6月以263.8萬元購入，帳面獲利424.2萬元或約1.6倍。

青衣周末8成交 升3倍

另外，過去周末青衣連錄8宗二手成交，較對上周末兩宗成交急升3倍，其中青衣青華苑錄本月首宗成交，中原分行資深分區營業經理蔡偉明表示，B座極高層12室，實用面積363方呎，2房改為1房間隔，以399萬元沽出，實呎10,992元，已補價，售價較7月同座稍低3層的同類單位成交價低36萬元或8.3%。

原業主2011年約172萬元已補價購入，帳面獲利227萬元，單位11年升值1.3倍。

長安邨1房放盤一年 累計減價44%

另市場消息稱，長安邨安湖樓低層04室，實用面積349方呎，現為1房間隔，單位去年8月綠表市場叫價268萬元，放盤一年，累減118萬元或44%，終獲公屋戶以150萬元綠表價易手，實呎4298元，樓價及呎價同為近年新低。原業主1998年6月12.42萬元綠表形式買入，帳面獲利137.58萬元或11倍。

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