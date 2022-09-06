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MIAMI QUAY I加推65伙 均呎高首批7%

【明報專訊】9月焦點新盤，會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展、樓花期長約1年的啟德跑道區MIAMI QUAY I，積極部署中秋節長假期推售，發展商昨晚以折實均呎23,991元加推65伙，較首批130伙折實均呎22,452元高約7%，預料主要反映景觀及樓層因素。項目自上周六起收票，截至昨晚7時，3日累收近千票，以首兩張價單合共195伙計，超額約4倍。

3日暫收近千票 超額4倍

MIAMI QUAY I 價單2號提供的65伙，實用面積由250至716方呎，涵蓋4伙開放式戶、36伙1房戶、10伙2房戶、15伙3房戶，價單定價由644.3萬至2115.3萬元，價單呎價24,296至29,543元；發展商維持最高12%直減折扣，折實價由567萬至1861.5萬元，折實實呎21,381至25,999元。

另發展商新增「匠心粉絲」建築期付款計劃，供「Club Wheelock」、「恒地會」或「New World CLUB」會員使用，採上述付款方法的買家，於簽訂臨時買賣合約當日繳付樓價5%訂金，並於收樓前14天內付清樓價餘款；與發展商提供的基本建築期付款計劃比較，採用上述付款方法的買家，毋須於簽訂正式合約後60天內另繳付5%加付訂金。

OASIS特色示範單位撻大訂

會德豐積極部署推售MIAMI QUAY I之際，同系毗鄰啟德站的現樓OASIS KAI TAK新錄一宗撻大訂個案。據成交紀錄冊，屋苑低座C座2至3樓C室複式單位，實用1496方呎、4房1套連工作間間隔，另連351方呎天台，為項目示範單位，去年5月以5430.48萬元售出、實呎3.63萬元，一度創出項目成交價新高。單位最新顯示為中止交易，料買家被發展商沒收樓價15%訂金，涉約814.57萬元。

維港滙II獲大手客購3伙3房戶

昨日新盤市場錄約10宗成交，其中信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）及爪哇（0251）合作的西南九龍長沙灣維港滙II，繼7月初獲大手客斥1.6億元購入7伙3房戶後，相隔約兩個月，昨再獲一組大手客購入3伙3房戶，單日吸金逾5790萬元；成交單位為第6座18、19、20樓A室，實用794方呎，採3房1套連多功能套房間隔，成交價介乎1928.2萬至1934萬元、實呎24,285至24,358元。

信置同系的大埔白石逸瓏灣8，連續3日錄特色戶成交，昨招標售出1座地下連花園特色戶，實用面積1193方呎、4房雙套連多用途套房間隔，另連391方呎花園，成交價2600.2萬元、實呎21,795元；項目現餘最後1伙頂層連天台特色戶待售。

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