衍生放售沙田工業中心全層 估值1.9億

2018年1.58億購入

仲量聯行稱，今次放售物業為沙田源順圍5至7號沙田工業中心A座5樓全層（包括3和4工作室平台）連2樓L45一個車位，將以現狀出售，市場估計物業市值約為1.9億元。資料顯示，上述物業由從事藥業的衍生集團2018年以1.58億元購入，現市值較4年前購入價高3200萬元或20%，據衍生當年購入時公告稱，公司計劃把部分物業用作倉庫，餘下部分物業將用作生產廠房。

上述沙田工業中心早於1988年落成，今次放售的5樓全層，面積約29,205方呎，而3和4工作室平台，面積約3737方呎，總面積約32,942方呎，若以市值1.9億元計，呎價約5768元。

仲量聯行資本市場部執行董事鄧錫衡表示，近年疫情持續，令更多投資者轉而吸納高規格的優質工廈物業，投資者尤其注意受惠於基建的工廈物業，如東鐵過海線通車令沙田交通配套更完善，該區往來各區更快捷方便，前往金鐘僅需半小時，增加了該區物業的吸引力，而今次放售物業可以公司買賣形式轉讓（即賣殼），預料將吸引投資者及用家垂青。